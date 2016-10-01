Daha önce Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcılığı Avrupa Konvansiyonuna uygun olarak, Türkiye Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yaparak, FETÖ üyelerinin Azerbaycan temsilcilerinin tespitinin yapılmasını istemişti. Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcısı Zakir Garalov, yakın zamanda Azerbaycan Kriminoloji Birimi Başkanı’nın Türkiye’ye 2’inci kez giderek konuya ilişkin çalışmalar yapacağını açıkladı. Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı ve Devlet Güvenlik Servisi daha önce, 12 Ağustos’ta başlatılan FETÖ'nün incelenmesi ve önlenmesi için soruşturma kapsamında ortak operasyon-inceleme grubu oluşturmuştu.

Kamil Nadirli



