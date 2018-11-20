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Azerbaycan'da patlama: 3 ölü

Azerbaycan'da patlama: 3 ölü
Azerbaycan'da patlama: 3 ölü

Azerbaycan’ın Gence kentinde bir binada meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri olan Gence'nin Kapaz bölgesinde bir binada patlama meydana geldi. Patlama sonucunda binanın bir kısmı enkaza döndü. 4 katlı binanın 3. katında gaz sızıntısı sonucu meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağrı yaralandı. 

Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, olay yerine çok sayıda itfaiye, arama kurtarma ekibi ve ambulansın sevk edildiği, binanın enkazından 3 kişinin cesedinin çıkarıldığı bildirildi. Enkaz altından çıkarılan ağır yaralı 1 kişi ise hastaneye sevk edildi.

Binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.  

Kamil Nadirli 

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