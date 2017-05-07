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Azerbaycan’da terör operasyonu

Azerbaycan’da Ermenistan gizli servisleriyle işbirliği yapan asker ve sivillerden oluşan bir şebekenin tutuklandığı bildirildi.

Azerbaycanda terör operasyonu

07 Mayıs 2017 17:19

Azerbaycan’da Ermenistan istihbaratının terör eylemi girişimi önlendi. Yapılan operasyonla Ermeni istihbaratıyla ortak çalıştığı belirlenen bazı Azerbaycanlı asker ve siviller tutuklandı. Azerbaycan Başsavcılığı, Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi’nin yaptığı ortak açıklamada, gizli servislerin Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin istihbarat ve gizli servislerine askeri bilgiler sızdıran bir grup asker ve sivilin tutuklandığını bildirdi. Açıklamada, Ermenistan’ın istihbaratı ve özel organları tarafından geniş çaplı provokasyonların planlandığına ilişkin elde edilen bulguların araştırılması neticesinde asker ve sivillerin düşman istihbaratıyla gizli işbirliği yaptığı ve maddi çıkar sağlamak amacıyla farklı zamanlarda düşman tarafına askeri sır içeren bilgiler sızdırdıkları aktarıldı. “Vatana ihanet” suçu ile tutuklanan kişilerin çeşitli dönemlerde askeri sır niteliğindeki bilgileri Ermenistan istihbaratına verdikleri ifade edildi. Tutuklanan şahısların Ermenistan istihbaratıyla ortak çalıştığı ve Bakü'de sabotaj ve terör eylemleri planladıkları da bildirildi. Ayrıca, açıklamada toplanan kanıtlara binaen 3 Mayıs günü soruşturma açıldığı ve sözü geçen kurumların temsilcilerinden oluşan bir soruşturma grubunun oluşturulduğu kaydedildi. 

Kamil Nadirli

Etiketler: Azerbaycan, terör operasyonu


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