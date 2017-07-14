Azerbaycan'dan KKTC tanınma çağrısı

İsviçre'deki Kıbrıs müzakereleri bir kez daha Rumların tavrı nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanarak çözüm umutlarını suya düşürdü. Konuyla ilgili bir yazı kaleme alan ve bölgedeki enerji kaynaklarına dikkat çeken Azerbaycan merkezli haber ağı the Great Middle East (Büyük Orta Doğu)’nun Genel Yayın Yönetmeni Ali Hacızade, Rum kesiminin görüşmeleri mantık dışı taleplerle sabote ettiğini söyledi. Hacızade, Rumların sabotajına karşı çıkarken, KKTC'nin en kısa sürede mümkün olduğunca fazla devlet tarafından tanınması çağrısında bulundu.

Hacızade yazısında, "KKTC, Türkiye ve Türk dünyasında bu meseleye katkı sağlayabilecek güçler birleşmeli ve Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve Avrupalı dostlarının, KKTC ve Türkiye'ye karşı açtığı propaganda savaşına karşı çıkmalıdır. Ayrıca, KKTC'nin bağımsızlığı mümkün olduğu kadar çok devlet tarafından tanınmalıdır. KKTC, ne kadar çok devlet tarafından tanınırsa Rum yönetiminin tavrı bir o kadar değişmek zorunda kalır. Zira, Rumları akıl dışı talepler ileri sürmeye ve Kıbrıslı Türkleri kendilerine eşit görmemeye sevk eden hususlardan biri de KKTC'nin tanınmamasıdır." ifadelerine yer verdi.