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Azerbaycan’ın ulusal lideri Haydar Aliyev Bakü’de anıldı

Azerbaycan’ın ulusal lideri Haydar Aliyev Bakü’de düzenlenen törenle anıldı. Büyük devlet adamı Haydar Aliyev, vefatının 13. yılında başkent Bakü ve ülke genelinde anıldı.

Azerbaycanın ulusal lideri Haydar Aliyev Baküde anıldı

12 Aralık 2016 12:47
Azerbaycan’ın ulusal lideri Haydar Aliyev Bakü’de anıldı - Tıkla İzle

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, babası Haydar Aliyev'in Fahri Hiyaban'da bulunan mezarını ziyaret ederek çelenk bıraktı. Birçok vatandaş da uzun kuyruklar oluşturarak Aliyev’in mezarını ziyaret etti ve mezara çiçek bırakarak dua etti. Azerbaycan Milli Lideri Haydar Aliyev’i anma töreninde Türkiye Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve Büyükelçilik mensupları da hazır bulundu.

Törene katılan Gafar Askerzade, “Bir vatandaş olarak hayatını Azerbaycan’a adamış, halkının lideri olan Haydar Aliyev’i anıyoruz. Haydar Aliyev sadece Azerbaycan’ın değil bütün Türk dünyasının büyük önderlerinden biridir. Bugün bağımsız ve gelişmiş böyle bir ülkede yaşıyorsak bunu Haydar Aliyev’e borçluyuz. Böyle bir şahsiyete Allahtan rahmet diliyorum. Türkiye’deki terör saldırıyla ilgili üzüntümü ve kederimi bildiriyorum. Türk halkına başın sağ olsun diyorum. Türk dünyası, Türk halkı o kadar dayanıklı bir halktır ki, böyle terör saldırıları onu ne yıpratabilir, ne de sarsabilir. Yürüdüğü yoldan geri çevirmez” diye konuştu.
Ramiz Halilov ise, “Buraya gelmeye borçluyum. Haydar Aliyev her zaman bizim yüreğimizde yaşıyor. Bugünkü Azerbaycan onun şaheseridir. Bugün bu ülkede yaşıyorsak bu Haydar Aliyev sayesindedir” dedi.
 

Etiketler: Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Fahri Hiyaban, Haydar Aliyev


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