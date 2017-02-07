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Azerbaycanlıların evlerine geri dönüşü başladı

Ermenilerin işgalinden kurtarılan Azerbaycan'ın Cebrail bölgesinde bulunan“ Çocuk Mercanlı Köyü”nün topraklarından zorla göç ettirilen Azerbaycanlıların, evlerine geri dönüşü başladı. İlk defa basın mensuplarının ziyaretine açılan Çocuk Mercanlı köyünde yerleşimin yeniden başlaması için çalışmalar devam ediyor.


07 Şubat 2017 17:18

2016 yılının Nisan ayında Ermenistan'la yaşanan şiddetli çatışmalar sonrasında ilk defa Azerbaycan, işgal altındaki “Lele Tepe” adlı stratejik açıdan önemli toprağı geri almayı başardı.Toprakların geri alınmasının ardından, kendi topraklarına dönmeyi dört gözle bekleyen Azerbaycanlılar için, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatıyla konut projesi başlatıldı.
Mülteci ve Göçmenler Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Fuad Hüseyinov, ”İlk etapta 50 ev ve okulun tamir ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in emri ile bu bölgedeki evlerin belgelendirilmesi ve tapuların çıkarılması çalışmaları yapılıyor. Burada 150-200 ailenin burada yaşaması için köyde çalışmalar yapıyoruz. İnsanlar kendi topraklarına geri dönecek. 200’den fazla aile kendi topraklarına, kendi köylerine dönmek için bize başvurmuştu ve biz eminiz ki bu sayı daha da artacak” dedi.
İlk etapta bölgenin mayınlardan temizlenmesi için çalışmalar yürütülüyor. Mayın temizleme çalışmalarının ardından bu bölgede 150-200 aile için konut projesi başlatılacak. Bu projenin de yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.
23 yıldır bölgede yaşayan Oktay Hacıyev,”Bizim eski köyümüz yeniden şekilleniyor. Güzel evler inşa edilecek. İnşallah inşalarımız güzel bir şekilde burada yaşayacak. Bu toprak bizim. İnşallah Karabağ’ın her yerine insanlarımız geri dönecek” dedi.

Kamil Nadirli
 


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