Azeri eski koca iki çocuğunun annesine Antalya'da kabusu yaşattı

Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yaşayan ilkokul öğretmeni 30 yaşındaki Sevinç Kerimova, 5 yıl önce eşi reklam ajansı sahibi Elmir A.'dan (34) şiddet gördüğü için ayrıldı. Türkiye’de yaşayan Elmir A., bir ay önce “Her şey güzel çok olacak senin için. Çocuklarıma bakacağım, sizin başınızda duracağım” diyerek genç kadını 8 ve 6 yaşındaki 2 çocuğuyla birlikte Antalya’ya getirdi. Elmir A., Muratpaşa ilçesinde bir siteye yerleştirdiği eski eşine eve getirdiği adamlarla iddiaya göre fuhuş yaptırmak istedi. Kendini odaya kilitleyen Azeri kadın tecavüzden kurtuldu ama şiddet görmeye başladı. Elmir A., fuhuş yapmak istemeyen genç kadını iki çocuğunun gözü önünde defalarca yumruklayıp, ardından saçlarından sürükleyerek 11’inci kattaki dairenin balkonundan atmaya çalıştı. Eski eşinin elinden kurtulup komşularına sığınan Kerimova, Azerbaycan’ın Antalya ve İstanbul Konsolosluğu’nu arayıp yaşadıklarını anlattı. Ülkesine dönmek için yardım isteyen kadın, “Bizim böyle bir hizmetimiz yok” cevabı üzerine polisi arayarak, karakola gidip eski eşinden şikayetçi oldu. Azeri kadına çağrılı koruma, Elmir A. hakkında da uzaklaştırma kararı verildi.

"Komşularının desteğiyle ülkesine döndü"

Uyguladığı şiddetin ardından kaçan Elmir A.'nın Türkiye’de Azeri vatandaşı başka bir kadınla evli olduğu ortaya çıktı. Hakkında soruşturma başlatılan Elmir A., bu kez telefonla eski eşinin ailesini arayıp Sevinç Kerimova’yı öldürmekle tehdit etti. Vücudundaki morluklarla ve iki çocuğuyla ortada kalan Kerimova’ya ise komşuları sahip çıktı. Aralarında para toplayarak otobüs bileti alan site sakinleri, Azeri kadını ülkesine gönderdi.

Yaşadığı korku dolu günleri anlatan Sevinç Kerimova, “Eski eşimle şiddet uyguladığı için ayrılmıştık. Çenemi ve dişimi kırmıştı. Bu nedenle Azerbaycan’da bir yıl hapis cezası almıştı. Bir ay önce yanımıza gelerek ‘Sizin başınızda duracağım. Çocuklarıma bakacağım. Her şey çok güzel olacak, eşyalarını sat Antalya’ya gidelim’ dedi. Bir kadın mutlu olmayı, çocuklarının analı babalı büyümesini ister. İnandım geldim ama bir öğretmen olarak söylemeye utandığım şeylerle karşılaştım” dedi.

"Karşı koymasam fuhşa sürükleyecekti"

Şikayet için karakola gittiğinde eşinin 6 ay önce başka bir kadınla evlendiğini öğrendiğini anlatan Sevinç Kerimova, “Daha önce yazışmalarını görmüştüm ama arkadaşı olduğunu düşünmüştüm. Karşı koymasaydım beni fuhuşa sürükleyecekti. Komşularım sahip çıkmasaydı beni öldürecekti. Onların sayesinde hayattayım. Ülkeme dönüyorum ama korkuyorum. Biliyorum ki ben rahat bırakmayacak. Sesimi tüm dünya duysun istiyorum. Benim gibi binlerce kadın şiddet görüyor. Bu şiddet dursun artık. Ülkem bana sahip çıksın” ifadelerini kullandı.

Annesinin maruz kaldığı şiddete tanık olan 8 yaşındaki Zeynep ise, “Benim babam çok kötü bir insan. Bizi buraya getirdi iyi yaşayacaksınız diye. Babamın sözüne inanıp geldik ama burada onun dediği gibi değildi. Gözümün önünde annemi dövüyordu. ‘Neden vuruyorsun baba vurma’ dedim. O da 'Benim sözümü dinlemedi' dedi yine yaptı. Annemi kurtarmak için onu dışarı attım, kapıyı kilitledim. Benim anneme yardım edebilir misiniz? Bir daha şiddet görmesin” diye konuştu.

İsa Akar

