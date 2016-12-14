Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Azeri gazı TANAP Projesi Çanakkale'ye dayandı

Azeri gazı TANAP Projesi Çanakkale'ye dayandı

Azerbaycan gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyan ve çalışmaları uzun zamandır devam eden Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin Gönen etabında çalışmalar başladı.

Azeri gazı TANAP Projesi Çanakkaleye dayandı

14 Aralık 2016 10:11
Azeri gazı TANAP Projesi Çanakkale'ye dayandı - Tıkla İzle

 Ardahan'dan başlayan ve Çanakkale il sınırına dayanan TANAP projesi ile Avrupa'ya geçecek doğalgazı taşıyacak borular ise tamamen yerli üretim ile elde ediliyor.

TANAP Demiryolu ile Hatay Osmaniye'de bulunan Toprakkale İstasyonundan tren vagonlarına yüklenen borular, Bandırma Limanına ulaştı. Bandırma Limanı'nda başlayan çalışmalarla TIR'lara yüklenen borular Gönen'in Ilıcak kırsal mahallesi yakınlarına kurulan lojistik alanına naklediliyor. 68 km'lik bir hat için yapılacak çalışmaların 6 ay süreceğini belirten Arkas Lojistik TANAP Operasyon Şefi Ersan Arslanyılmaz, boyları 10-14 metre arasında değişen ve Tosçelik'in Osmaniye'deki fabrikasında yerli üretimle imal edildiğini söyledi. Kars'ın Posof ilçesinden başlayan hat çalışmalarının Çanakkale'de ikiye ayrılarak Bulgaristan ve Yunanistan üzerinden iki ayrı hat halinde devam edeceğini ifade eden Arslanyılmaz, "Bu proje Azerbaycan doğal gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılmasını sağlıyor. Toplam uzunluğu 1850 km. Bunun 19 km'si Marmara Denizinin altından geçecek. Boru çekmeye Ardahan'dan başladık. Ardahan , Kars, Erzincan, Sivas, Yozgat-Yerköy, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bursa-Mustafakemalpaşa ve şimdi de Bandırma'dayız. Burada da yaklaşık 68 km boru sevkiyatımız var. Günde 15-20 TIR sevkiyat yapabiliyoruz ve her TIR'la 2 boru sevk edebiliyoruz" dedi.
TANAP Boru hattının boruları yerli üretimle temin edilirken, dirsek kısımları ile Marmara Denizi altından geçecek korozyona dayanıklı boruların ise Çin'den ithal edileceği öğrenildi.  


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 7°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç