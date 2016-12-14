Ardahan'dan başlayan ve Çanakkale il sınırına dayanan TANAP projesi ile Avrupa'ya geçecek doğalgazı taşıyacak borular ise tamamen yerli üretim ile elde ediliyor.

TANAP Demiryolu ile Hatay Osmaniye'de bulunan Toprakkale İstasyonundan tren vagonlarına yüklenen borular, Bandırma Limanına ulaştı. Bandırma Limanı'nda başlayan çalışmalarla TIR'lara yüklenen borular Gönen'in Ilıcak kırsal mahallesi yakınlarına kurulan lojistik alanına naklediliyor. 68 km'lik bir hat için yapılacak çalışmaların 6 ay süreceğini belirten Arkas Lojistik TANAP Operasyon Şefi Ersan Arslanyılmaz, boyları 10-14 metre arasında değişen ve Tosçelik'in Osmaniye'deki fabrikasında yerli üretimle imal edildiğini söyledi. Kars'ın Posof ilçesinden başlayan hat çalışmalarının Çanakkale'de ikiye ayrılarak Bulgaristan ve Yunanistan üzerinden iki ayrı hat halinde devam edeceğini ifade eden Arslanyılmaz, "Bu proje Azerbaycan doğal gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılmasını sağlıyor. Toplam uzunluğu 1850 km. Bunun 19 km'si Marmara Denizinin altından geçecek. Boru çekmeye Ardahan'dan başladık. Ardahan , Kars, Erzincan, Sivas, Yozgat-Yerköy, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bursa-Mustafakemalpaşa ve şimdi de Bandırma'dayız. Burada da yaklaşık 68 km boru sevkiyatımız var. Günde 15-20 TIR sevkiyat yapabiliyoruz ve her TIR'la 2 boru sevk edebiliyoruz" dedi.

TANAP Boru hattının boruları yerli üretimle temin edilirken, dirsek kısımları ile Marmara Denizi altından geçecek korozyona dayanıklı boruların ise Çin'den ithal edileceği öğrenildi.