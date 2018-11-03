Azeri Zülfikarlı Grup Türkiye'ye 60 milyon TL yatırım yapacak

Türkiye ekonomisinin geleceğine güvendiklerini ve uzun vadeli yatırımlarına devam edeceklerini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Zülfikarlı, "Halihazırda turizm, gıda, inşaat, metal profil gibi alanlarda 2005 yılından bu yana Türkiye'ye yatırım yapıyoruz. Dost zor günde belli olur deyip kardeş ülke Türkiye'ye 60 milyon TL daha yatırım yapmaya karar verdik. Ekonomik durgunluk var deyip Türkiye'ye yatırım yapmayan yabancı yatırımcı fırsat trenini kaçırır" diye konuştu.

Türkiye'de 2005 yılından bu yana yatırımlarına devam eden Azerbaycanlı Zülfikarlı Grup, 2019 yılı için 60 milyon TL yeni yatırım kararı aldığını açıkladı. Yaşanan ekonomik durgunluğu, yatırım için fırsat olarak gördüklerini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Zülfikarlı, "2018 yılını 40 milyon TL yatırımla kapatacağız. 2019 yılında 60 milyon TL daha yeni yatırım planladık. Şu anda Gebze'de makine ve metal profil üretimi yapan Sönmezler Metal isimli fabrikamızda 280 kişiye istihdam sağlıyoruz. Bu fabrikaya ek üretim birimleri kuracağız. 300 bin ton olan üretimimizi 450 bin tona çıkarmak için kapasite ve üretim artışı için yatırım yapacağız. Fabrikamızı tam otomasyon sistemine geçirmek için yeni üretim bantları ve robotların siparişini verdik" dedi.

"2019 yılında Anadolu yakasında 3 yeni inşaat projesinin de temellerini atacağız"

Aynı zamanda Zülfikarlı inşaat şirketi ile İstanbul'da inşaata başladıkları Zülfikarlı Rezidansı tamamlayarak satışa sunduklarını kaydeden Zülfikarlı, "2019 yılında Anadolu yakasında 3 yeni inşaat projesinin de temellerini atacağız. Lüks konut ve ofis ağırlıklı projelere ağırlık veriyoruz. Grubumuz bünyesinde Marmaris'te bir otelimiz var. Uygun fırsatlar çıkarsa turizm alanında yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Gıda sektöründe dünya mutfağı konseptinde bir restoran zinciri çalışmamız ve waffle fabrikası adında bir waffle zinciri kurma fikrimiz var. Zincirin ilk şubelerini Bağdat Caddesi ve Kozyatağı'nda 4 ay içinde açacağız. Tüm yatırımlarımızın fizibilite çalışmalarını tamamladık ve yatırım startını verdik" şeklinde konuştu.

"Ekonomik durgunluk 2019'un ikinci yarısında sona erecek"

Yeni yatırımlarla birlikte 100 kişiye istihdam sağlayacaklarını belirten Şahin Zülfikarlı, "Yaptığımız yatırımlar nedeniyle devletimiz bize Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verdi. Bu sayede çifte vatandaş olduk. Bu kimliğin hakkını vermek için kazandığımız her kuruşu yeniden Türkiye'de yatırım için harcayacağız. Devletimizin bizden istediği farklı sektörlerde yatırımlar olursa elimizden geleni yaparız. Tüm aile olarak 2019 yılını yatırım ve istihdam yılı ilan ettik. Türkiye'nin iyi gününde yanındaydık, burada para kazandık. Kötü gününde herkes gitse biz yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Rusya, Belçika, Ukrayna, ABD başta olmak üzere dünyanın 20 ülkesiyle ticaretimiz ve yatırımımız var. Oradaki iş adamlarına ve partnerlerimize Türkiye'ye yatırımı tavsiye ediyoruz. Yaşanan durgunluğun 2019 yılının ikinci yarısında sona ereceğini düşünüyoruz. Uzun vadede inşaat, enerji ve gıda sektörlerinde büyük potansiyel var. Bugün bu sektörlere yatırım yapan pişman olmaz" dedi.