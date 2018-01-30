Azez çarşı ve sokakları güvende

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO’nun Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Suriye’nin kuzeyindeki Azez ilçesi İHA ekibi tarafından görüntülendi. Terörün temizlenmesinin ardından hayatın normale döndüğü Azez’de esnaf da mağaza ve dükkanlarını açtı. Kuyumcu, fırın ve manavın da aralarında bulunduğu onlarda dükkan güven içinde satışlarını yapıyor.

Halkın yoğun noktalarından olan pazar yerinde tüm dükkan ve mağazalar hizmet veriyor. Kentte hayat normale dönse de güvenlik yine üst seviyelerde tutuluyor. Kent içindeki güvenlik Türk polisinin eğittiği Suriye Yerel Kolluk Kuvvetleri Özel Harekat Birimi Komando tarafından sağlanıyor. Eli silahlı ÖSO’ya bağlı harekat polisleri çarşının hemen her noktasında güvenliği kontrol altında tutuyor. Azez halkı, güven içinde alışverişlerini yaparken, korkunun gölgesinden kurtulan çocukların bisiklet sürmesi ilçede sağlanan güvenliği gözler önüne serdi.

Volkan Kayalar - İsmail Coşkun

