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Azez polis teşkilatından Cumhurbaşkanı'na mektup

Fırat Kalkanı Harekatıyla terörden temizlenen ve Türkiye’nin koordinasyonuyla kendi mahalli idaresi kurulan Azez'de görev yapan ve görev süresi dolduğu için Türkiye'ye dönen polis memuru Enes Yılmaz'ın yeniden göreve dönmesi için Azez'de vatandaşlar ve polisler Cumhurbaşkanı'na mektup gönderdi.

Azez polis teşkilatından Cumhurbaşkanına mektup

11 Mayıs 2018 12:55
Azez polis teşkilatından Cumhurbaşkanı'na mektup - Tıkla İzle

Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığında görevli iken Suriye’nin kuzeyinde Azez’e göreve gönderilen polis memuru Enes Yılmaz, görevinin sona ermesinin ardından eski görevini iade edildi. Görev süresi boyunca Azez'de hem vatandaşlar hem de yerel polis teşkilatında görevli polislerin sevgisini kazanan Yılmaz'ın yeniden göreve iade edilmesi için Suriyeli vatandaşlar ve polisler çağrıda bulundu. Kadın ve erkek polis memurları ve amirleri önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir mektup yazarak Enes Yılmaz’ın Azez’deki görevine iade edilmesini istedi. Ardından topluca kameranın karşısına geçerek bu mektubu okudu ve Enes Yılmaz’a övgü dolu sözlerle Azez’deki görevine iade edilmesini istedi. Polisler Enes Yılmaz’ın kendilerini çok iyi organize ettiğini, bir abi bir baba gibi davrandığını her konuda kendilerine yardım ettiğini söyledi.  

Volkan Kayalar
 

 

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