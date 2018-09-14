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Azez saldırının izlerini silmeye çalışıyor

Azez saldırının izlerini silmeye çalışıyor
Azez saldırının izlerini silmeye çalışıyor

Suriye’nin Azez ilçesinde bulunan Mahalle Meclisi binası yakınındaki Meytem Camii önünde geçtiğimiz haftalarda bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sebebiyle bugün Azez halkı gösteri düzenledi.

Suriye'nin Azez ilçesinde 1 Eylül Cumartesi günü bomba yüklü araçla düzenlenen, 2 kişinin hayatını kaybetmesine ve çok sayıda insanın yaralanmasına yol açan saldırının izlerini Azez halkı silmeye çalışıyor. Binlerce vatandaş cuma namazı sonrası saldırıda hayatını kaybeden şehitler ve İdlib halkına destek olmak amacıyla yürüyüş düzenledi. Suriye yerel polisi, Meytem Camii önünde zıhlı araçlarla geniş güvenlik önlemleri aldı. Caminin giriş çıkışları tamamen kapatıldı. Hiçbir aracın bu noktaya girmesine izin vermedi. Cuma namazının ardından düzenlenen gösteriye ise çok sayıda vatandaş katıldı.

İDLİB'E DESTEK YÜRÜYÜŞÜ

İdlib kentinin havadan ve karadan vurulmasıyla birlikte yaşanacak olası göçler nedeniyle de Azez gerekli önlemleri almış durumda. Azez'de yeni yerleşim ve barınma yerlerinin kurulduğu aktarıldı. İdlib'deki sivil halka destek olmak isteyen vatandaşlar ellerinde Suriye bayraklarıyla yürüdü.

Volkan Kayalar - Şinasi İnan

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