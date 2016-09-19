Fırat Kalkanı Harekatı’nın 27. gününde Azez ilçesine bağlı Kefrhan ve Baragidah köylerindeki DAEŞ ile ÖSO arasında şiddetli çatışmalar sürüyor. 4 gündür, Kefrhan ve Baragidah köylerinin çevresini ÖSO askerleri tarafından çevrildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırtına obüsleri ve ateş destek vasıtalarıyla DAEŞ mevzilerini vuruyor. DAEŞ savunma hattı oluşturarak, ÖSO’ya havan topları ile saldırıyor. Zaman zaman patlama ve çatışma sesleri Kilis’in sınır köylerinden duyulurken, çatışmanın yaşandığı bölgelerden dumanlar yükseliyor.