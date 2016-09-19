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Azez’de çatışmalar şiddetlendi

Kilis’in karşısında bulunan Halep’in Azez ilçesi kırsalında terör örgütü DAEŞ ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) arasında şiddetli çatışmalar sürüyor.

Azezde çatışmalar şiddetlendi

19 Eylül 2016 17:08

Fırat Kalkanı Harekatı’nın 27. gününde Azez ilçesine bağlı Kefrhan ve Baragidah köylerindeki DAEŞ ile ÖSO arasında şiddetli çatışmalar sürüyor. 4 gündür, Kefrhan ve Baragidah köylerinin çevresini ÖSO askerleri tarafından çevrildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırtına obüsleri ve ateş destek vasıtalarıyla DAEŞ mevzilerini vuruyor. DAEŞ savunma hattı oluşturarak, ÖSO’ya havan topları ile saldırıyor. Zaman zaman patlama ve çatışma sesleri Kilis’in sınır köylerinden duyulurken, çatışmanın yaşandığı bölgelerden dumanlar yükseliyor.

Etiketler: azez, Fırat Kalkanı Harekatı


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