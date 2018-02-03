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Azez'de kapalı pazar yerine roket düştü: 9 yaralı

Suriye'nin Halep iline bağlı Azez kent merkezinde bulunan siviller, PYD tarafından atılan roketlerin hedefi oldu. Saldırıda 2'si ağır 9 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Azezde kapalı pazar yerine roket düştü: 9 yaralı

03 Şubat 2018 12:26

Terör örgütü PYD, Zeytin Dalı Operasyonu'nun yürütüldüğü Azez’de kent merkezinde roket saldırılarıyla sivilleri hedef alıyor. Kent merkezinde bulunan kapalı pazar yeri ve 3 ayrı noktaya 7 roket düştü. Saldırılarda can kaybı yaşanmazken 9 kişi yaralandı. 

Azez polis teşkilatında görevli Başkomiser Abdül Mecit, PYD’nin sivilleri hedef aldığını belirterek "Biz burada polis teşkilatı olarak Türk abilerimiz ile birlikte beraber omuz omuza görev yapıyoruz. PYD bizi roket atarak sadece sivilleri hedef alıyor. Çocuklar da yaralandı. Biz tüm giriş ve çıkış noktalarını kapatarak önlemler aldık. Biz yakın zamanda 3 canlı bombayı yakalayarak etkisiz hale getirdik. Biz burada güvenli yaşam sağmaya çalışıyoruz. Türk polisi bize danışmanlık ediyor ve eğitim veriyorlar. Çok iyi bir duruma ulaştık ve iyi bir polis teşkilatı kurduk. Biz burada otururken bu duvar çöktü biz PKK/PYD’den bıktık bizi sürekli bombalıyorlar" şeklinde konuştu. 

Volkan Kayalar - İsmail Coşkun

 

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