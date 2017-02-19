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Azılı iş yeri hırsızı yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 55 iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şahıs, polisin çalışması sonucu yakalandı.

Azılı iş yeri hırsızı yakalandı

19 Şubat 2017 16:37

Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Alanya’da 28 ve Antalya’nın diğer ilçelerinde toplam 55 ayrı iş yerinde yaşanan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı. Hırsızlığın olduğu iş yeri ile çevredeki 150’ye yakın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve eşkal bilgilerinden yola çıkan ekipler, hırsızlık şüphelisinin 29 yaşındaki Yusuf A. olduğunu belirledi. Soruşturmayı derinleştiren asayiş ekipleri, zanlının 07 HUF 90 plakalı evraksız olarak araç kiralama şirketinden kiraladığı otomobille ilçe merkezinde gezdiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, gece saatlerinde şüpheli A.’yı Kızlarpınarı Mahallesi’nde gezdiği sırada bölgeyi ablukaya alarak yapılan operasyonla yakaladı.

Çaldığı eşyaları sattığını itiraf etti

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf ederken, iş yerinden çaldığı çok sayıda televizyon, dizüstü bilgisayar ve cep telefonunu para karşılığında bir iş yerine sattığını söyledi. İfadesinden yola çıkan polis ekipleri, Yusuf A.’nın gösterdiği adreste bulunan 5 televizyon, 2 dizüstü bilgisayar ve cep telefonuna ulaştı ve iş yeri sahiplerine çalıntı malı satın almaktan işlem yaptı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A., Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, zanlıya evraksız şekilde araç kiraladığı için araç kiralama şirketi hakkında adli soruşturma başlatıldığı bildirildi. 

Erdal Anak


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