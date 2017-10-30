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Azim engel tanımıyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki Engelliler Dayanışma Derneğinin 2 genç üyesi, Eskişehir Engelliler Spor Kulübünün talebi üzerine Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncu seçmelerine katıldı.

Azim engel tanımıyor

30 Ekim 2017 20:51

Seçmelere katılarak seçilen İsmail Hakan Önder ve Elif Karayılan Eskişehir Engelliler Spor Kulübünün bir sporcusu oldular. Dernek Başkanı İsmail Çelik, “Derneğimizin üyesi 2 genç kardeşimizi Eskişehir Engelliler Spor Kulübünün talebi üzerine Eskişehir’e götürdük. Gökmeydan Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen seçmelerde gençlerimiz başarılı performanslarıyla Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’na seçildiler. Artık Eskişehir Engelliler Spor Kulübünün antrenmanlara katılacaklar. Kendilerine başarılar diliyorum. Azim, sabır ve şükür ile aşılmayacak bir engelin olmadığını bir kez daha gördük. Bizlere imkân sağlayan Kulüp Başkanımız Çiğdem Çalışır hanımefendiye, ulaşım desteğiyle her zaman yanımızda olan Bozüyük Belediyemize çok teşekkür ederiz” dedi. 

İsmet Cep
 

 

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