Azimle zayıfladı, ‘Obezite Fuarı’ için kolları sıvadı

İzmir’de yaşayan 44 yaşındaki bir çocuk annesi iş kadını Özlem Özkulak, hormonsal nedenlerden dolayı hızla kilo almaya başladı. 55 kilodan 110 kiloya ulaşan Özkulak, diyetle 10 kilo vermeyi başarsa da bir süre sonra verdiği kiloyu geri aldı. Kilo sebebiyle öz güvenini kaybettiğini söyleyen Özkulak, 1,5 yıl önce Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ameliyat olarak 110 kilodan 55 kiloya inmeyi başardı. Ameliyat olduktan sonra evine gittiğinde iki poşet ilaç ve takviye besin attığını, bilinçli olmayan kişilerin zayıflama sürecinde çok yanlış yollar deneyebildiğini ifade eden Özkulak, kendi deneyimlerinden yola çıkarak Obezite ve Sağlıklı Yaşam Fuarı organizasyonu düzenlemeye karar verdi. 23-24-25 Şubat 2018 tarihlerinde düzenlenecek fuarda; cerrahlar, diyetisyenler, spor salonu yöneticileri ile obeziteden kurtulan insanlar, obezlerle bir araya gelecek. 300 standın kurulacağı ve 30 bin ziyaretçinin hedeflendiği organizasyonda, obez insanlar alanında uzman kişilerle birebir görüşüp sağlıklı bilgi edinebilecek.

“Tartıda bir Özlem bıraktım”

Kendisinin de uzun yıllar obezite ile mücadele ettiğini kaydeden Özkulak, hikayesini şöyle anlattı:

“Uzun yıllar 50-55 kilolardaydım. Daha sonra hormonsal nedenlerden dolayı hızla kilo aldım. Kilo almam bir süre sonra çığırından çıktı ve 110 kiloya ulaştım. 110 kiloya çıktıktan sonra sosyal hayattan uzaklaştığımı fark ettim ve kilo vermeye karar verdim. Önce sıkı bir diyetle 10 kilo verdim ancak kısa bir süre sonra bu kiloyu geri aldım. Hiçbir şekilde kilo veremedim. Oturup ağladım, ‘bu kadar mı iradesizim’ dedim. En sonunda ameliyat olmaya karar verdim. 1,5 yıl önce Elazığ’da ameliyat oldum ve ilk bir yılda 55 kilo verdim. Tartıda bir Özlem bıraktım. Şu anda sağlıklı beslenme ve spor ile kilomu koruyorum.”

“İçimizde fırtınalar kopuyor”

Kilolu dönemlerinde öz güveninin kalmadığını vurgulayan Özkulak, “Bir iş kadınıyım ancak kilolu dönemlerimde projelerimi yaparken çok fazla aktif olamıyordum. Her şeyden önce merdiven çıkamıyordum. Şimdi özgürlüğümü ve öz güvenimi kazandım. Hep kilolarla barışık olmaktan bahsederler ama aslında içimizde fırtınalar kopuyor. Gerçek hiç de öyle değil. Hep birilerinin arkasına saklanarak fotoğraflar çektirmişiz. Artık daha çok fotoğraf çektiriyorum” dedi.

“İki poşet ilaç attım”

Zayıflama sürecinde uzmanından destek almayan kişilerin çok yanlış yöntemler deneyebildiğini ifade eden Özkulak, “Ameliyattan sonra iki market poşeti kadar ilaç ve takviye besin attım. Çünkü insanlar zayıflama sürecinde ne yapması gerektiğini tam olarak bilemiyor. Ben de internetten gördüğüm, gerçekliğini bilmediğim birçok ürün kullanmıştım. Bunu fark edince, obezite sorunu olan insanlarla alanında uzman kişileri bir fuar organizasyonu ile bir araya getirmeye karar verdim. Fuarda ayrıca sağlıklı şekilde kilo veren sanatçılarımızın konserleri olacak, obeziteden kurtulanlar hikayelerini anlatacak. Fuarda ayrıca obez olan hayvanlar için veterinerler de halka bilgi verecek” diye konuştu.

Ceren Atmaca - Halil Karahan