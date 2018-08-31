Yeşil-beyazlı takımdan Hollanda’nın PSV Eindoven takımına transfer olan Aziz Behich takım arkadaşlarıyla vedalaştı. 2012-2013 sezonunda yeşil-beyazlı takıma katılan Aziz Behich, Bursaspor forması altında Süper Lig,Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi elemeleri dahil 144 maça çıktı, 12.194 dakika sahada kalarak 6 gol kaydetti. Bursaspor Kulübü Aziz Behich’e vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diledi.

Aziz Behich takım arkadaşlarıyla vedası sırasında şunları söyledi:

"Öncelikle hocalarıma teşekkür ediyorum, son bir aydır sizinle çalışıyorum ve bu bölümde en iyisini vermeye çalıştım, umarım memnun kalmışsınızdır. Ben ailem ve kariyerim için yeni bir maceraya atılmak için doğru zaman diye düşündüm. Sizin için en iyisini dilerim. Bu durumu konuşmak benim için çok zor. Beşiktaş maçı bu kulüp için çok önemli bunu unutmayın. Umarım aileniz ve sizin için en iyisi olur. Nerede olduğunuzu unutmayın, nerede olduğunuzu hep hatırlayın. Şuan için işler zor olabilir ama Burası çok büyük bir kulüp. İşler iyi gittiğinde zaten her şeyi görecekseniz. Teşekkürler."