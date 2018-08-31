Diğer
Kategoriler

Aziz Behich takım arkadaşlarıyla vedalaştı

Bursaspor’dan Hollanda’nın PSV Eindoven takımını transfer olan Aziz Behich takım arkadaşlarına veda etti.

Aziz Behich takım arkadaşlarıyla vedalaştı

31 Ağustos 2018 19:57

Yeşil-beyazlı takımdan Hollanda’nın PSV Eindoven takımına transfer olan Aziz Behich takım arkadaşlarıyla vedalaştı. 2012-2013 sezonunda yeşil-beyazlı takıma katılan Aziz Behich, Bursaspor forması altında Süper Lig,Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi elemeleri dahil 144 maça çıktı, 12.194 dakika sahada kalarak 6 gol kaydetti. Bursaspor Kulübü Aziz Behich’e vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diledi.

Aziz Behich takım arkadaşlarıyla vedası sırasında şunları söyledi:

"Öncelikle hocalarıma teşekkür ediyorum, son bir aydır sizinle çalışıyorum ve bu bölümde en iyisini vermeye çalıştım, umarım memnun kalmışsınızdır. Ben ailem ve kariyerim için yeni bir maceraya atılmak için doğru zaman diye düşündüm. Sizin için en iyisini dilerim. Bu durumu konuşmak benim için çok zor. Beşiktaş maçı bu kulüp için çok önemli bunu unutmayın. Umarım aileniz ve sizin için en iyisi olur. Nerede olduğunuzu unutmayın, nerede olduğunuzu hep hatırlayın. Şuan için işler zor olabilir ama Burası çok büyük bir kulüp. İşler iyi gittiğinde zaten her şeyi görecekseniz. Teşekkürler."  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 36°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç