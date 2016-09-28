Yeşil-beyazlı ekibin Avustralya kökenli Türk oyuncusu Aziz Behich, sosyal medya hesabı üzerinden taraftarlardan gelen soruları cevapladı. 25 yaşındaki sol bek oyuncusu, bir taraftarın, ’Messi mi? Batalla mı?’ şeklindeki sorusuna, "Bizim için Batalla" yanıtını verdi.

Behich ayrıca Arjantinli yıldızı Batalla ile oynamanın çok iyi olduğunu belirterek, "O inanılmaz bir oyuncu. Tribünlerin desteği de bizi daha hırslı hale getiriyor" dedi.

"Hiç düşünmeden kabul ettim"

Aziz, "Bursaspor’a geliş süreciniz nasıl oldu? Bursaspor ismi ilk geçtiğinde siz ve aileniz neler düşündünüz, ne hissettiniz?" sorusuna ise, "Çok büyük camia, teklif geldiğinde hiç düşünmeden kabul ettim" şeklinde yanıtladı.