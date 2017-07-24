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Aziz Sancar’a Türk asistan

Bahçeşehir Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden mezun olan Selin Altıok, gerçekleştirdiği projeler ve kısa zamanda dikkat çeken başarısıyla, University of North Carolina’ da Aziz Sancar’ın başında olduğu “Biyoloji ve Biyomedik Bilimler” doktora programına kabul edildi.

Aziz Sancara Türk asistan

24 Temmuz 2017 12:02

BAU Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden mezun olan Selin Altıok, doktora eğitimine, The University of North Carolina’da Prof. Dr. Aziz Sancar’ın başında bulunduğu “Biyoloji ve Biyomedik Bilimler” programında devam edecek. Selin bu programa kabul edilen 90 öğrenciden biri ve tek Türk. Bu başarısını tetikleyen en büyük etkenin ise; Kanser alanında yaptığı çalışmalarla Nobel ödülüne layık görülen Türk Profesör Aziz Sancar’ın programın başında olması olduğunu söylüyor.
Yurtdışı eğitimlerine Bahçeşehir Üniversitesi’nde okurken başladığını söyleyen Selin Altıok, 2. 3. ve 4. sınıftayken BAU’nun anlaşmalı olduğu yurtdışı programlarından birinde, Yale Üniversitesi’nde uzun ve kısa dönemlerde staj yaptığını, mezuniyetinin ardından da Yale Üniversitesi’nde kalarak hocalarıyla birlikte çalışmalarına devam ettiğini aktardı.
Doktora programına kabul edilmesinin en önemli sebebinin Yale Üniversitesi’nde yaptığı Biyokimya alanındaki projesi olduğunu düşünen Selin, “Yale Üniversitesi’nde “Spesifik beyin tümörlerinde, mutasyonların neden tümöre dönüştüğünü araştırıyordum. Bu projemin The University of North Carolina’a kabul almamda etkisi olduğunu düşünüyorum. Başvuru yaptığım 9 üniversiteden 7’sinden olumlu dönüş aldım. Fakat hiçbiri beni bu kadar sevindiremezdi” dedi.
İlerleyen yıllarda Farmakoloji alanında uzmanlaşmak istediğini belirten Selin Altıok, hedefinin diyabet, kanser gibi hastalıklar için ilaç geliştirmek olduğunu söylüyor.
 

Etiketler: Aziz Sancar, Bahçeşehir Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, University of North Carolina


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