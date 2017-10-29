Aziz Yıldırım: '20. şampiyonluğumuza ve 4. yıldıza ulaşacağımıza inanıyorum'

Sarı-lacivertli kulübün aylık dergisinde yer alan ve resmi siteden de yayımlanan Başkan Aziz Yıldırım’ın yazısı şöyle:

“Sevgili Fenerbahçeliler, Türkiye’nin en büyük spor kulübü ve en büyük sivil toplum örgütü Fenerbahçemizin bünyesinde faaliyet gösteren tüm takımlarımız ve sporcularımız, yerel liglerinde ve uluslararası arenada tüm güçleriyle mücadelelerine devam ediyor.

Sezona Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanarak başlayan Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, geçtiğimiz ay içerisinde başlayan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve THY Euroleague’de bu sezon da şampiyonluk parolasıyla yola çıktı. Özellikle her sene etki alanını arttıran ve daha geniş kitlelere hitap eden THY Euroleague’de üst üste kazanılacak 2. şampiyonluk, Avrupa’da artık Fenerbahçe ve Türk basketbolunun ağırlığının da temel taşları olacak. Bu bağlamda, sezon öncesi hazırlıklarını büyük bir özveriyle tamamlayan, 33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali'nde Banvit’i yenerek üst üste 2., toplamda ise 7. kez bu anlamlı kupayı müzemize getiren Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nın tüm bireylerini kutluyor; her zaman yanlarında olduğumuz ve desteğimizi sunduğumuz Zeljko Obradovic ve öğrencilerine yarıştıkları tüm kulvarlarda başarılar diliyorum.

Sezon başında yeni kurulan bir takım olmanın sıkıntılarını yaşayan Profesyonel Futbol Takımımız, adım adım istediğimiz seviyelere geliyor. Bu sezon oynadığı derbilerden yenilgi almadan; iç sahada galibiyet, deplasmanda ise beraberlikle ayrılan takımımızın bundan sonra önünün daha açık olduğunu düşünüyoruz. Son olarak tartışmalı birçok hakem kararını içinde barındıran ve galibiyetin kıyısından dönmeye mecbur bırakıldığımız Galatasaray derbisinde, kulübünün daima yanında olan eşsiz taraftarlarımıza ayrı bir parantez açmak istiyorum. Hem Kadıköy’de hem deplasmanda, takımımızın en güçlü yanı olan Fenerbahçe taraftarları, Galatasaray deplasmanında da takımlarını, maruz kaldıkları 'gürültü işkencesi'ne rağmen bir an olsun yalnız bırakmadılar. Kendilerinden benzer desteği sezon boyunca bekliyor, teşekkürlerimi sunuyorum.

Yeni kurulan bir takım olma handikapını ve zorlu fikstür başlangıcını geride bırakan takımımızın bundan sonra karşılaşacağı rakiplerine karşı üstünlük kuracağına ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyeceğine inanıyoruz. Bundan sonraki süreçte minimum puan kaybıyla Aykut Kocaman ve oyuncularımızın bizi 20. şampiyonluğumuza ve dördüncü yıldıza ulaştıracaklarına can-ı yürekten inanıyoruz.

Geçtiğimiz Ekim ayı tüm camiamızı üzen acı kayıpların yoğun olarak yaşandığı bir dönem oldu. Kulübümüze uzun yıllar önemli hizmetleri bulunan, desteğini her alanda hissettiğimiz, Fenerbahçemizin gelişiminde önemli pay sahiplerinden biri olan, yönetim kurulu danışmanımız, hepimizin değerli ağabeyi Vedat Olcay'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Fenerbahçemiz ve bizler için verdiği emekler hiçbir zaman unutulmayacak olan Vedat Olcay'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve tüm camiamıza başsağlığı diliyorum.

Yönetici arkadaşım, dostum Metin Doğan’ın saygıdeğer annesi Mahmure Doğan’ı geçtiğimiz günlerde kaybettik. Kulübümüzün hem üyesi hem de bir emektarı olan Özge Şeker kızımızı maalesef talihsiz bir şekilde yitirdik. Yine bir kulüp üyemiz ve Yüzme Şubesi'nin emektarlarından Gamze Ayaş'ın kendisi gibi kulüp üyesi olan eşi Mustafa Engin Ayaş da Ekim ayı içinde yitirdiğimiz değerlerdendi. Ardından geçmişte bizler gibi bu kulübün yükselmesi ve daha da iyi yerlere gelmesi uğruna emek ve zaman harcamış çok değerli eski yöneticilerimiz Nuri Yönver ve Atilla Örsel de, Ekim ayında yitirdiğimiz değerlerimiz arasında yer aldı. Tüm kayıplarımızla beraber, geçtiğimiz ay içerisinde yitirdiğimiz Yüksek Divan Kurulu ve kulüp üyelerimize Allah’tan rahmet; kederli aileleri ve sevenlerine başsağlığı dileklerimi buradan bir kez daha iletiyorum; ruhlarınız şad, mekanınız cennet olsun.

Kuruluşundan bu yana içte ve dıştaki tüm düşmanlarına rağmen dimdik ayakta duran ve ilelebet de yaşayacak olan Türkiye Cumhuriyeti gururla 94. yaşını doldurdu. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bu Cumhuriyet uğruna canını, kanını veren aziz şehit ve gazilerimizi bir kez daha yad ediyor, değerli hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kuruluşunun 94. yıldönümünü ve tüm ulusumuzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı buradan bir kez daha kutluyorum.

Fenerbahçe forması ve şanlı armamız altına mücadele veren tüm takımlarımıza ve tüm sporcularımıza başarılar diliyor; önümüzdeki Kasım ayının da zaferlerle dolu bir dönem olmasını diliyorum.

Ve 10 Kasım 2017 Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ebediyete intikal edişinin 79. yıldönümünü. Atamızı sadece 10 Kasımlarda değil; her gün özlemle andığımızı; O’nun aziz hatırası eşliğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin vazgeçilemez kurucu ilkelerinden asla taviz vermeyeceğimizi bir kez daha belirtiyor, tüm taraftarlarımıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”