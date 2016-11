Sarı-lacivertli kulübün başkanı, Fenerbahçe Dergisi'nin aralık sayısında camiaya seslendi. Aziz Yıldırım'ın yazısı şu şekilde:

"Sevgili Fenerbahçeliler,

Geride bıraktığımız ayın bizim için kuşkusuz en sevindirici haberi, Fenerbahçe Üniversitesi’nin kuruluşuna ilişkin yasanın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilmiş olmasıdır. Üniversitemizin kuruluşuna ilişkin yasa 24 Kasım 2016 tarih ve 29898 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Fenerbahçe Spor Kulübü Tüzüğü tarif edilen Fenerbahçelilik geleneğini akademik hayata taşıyacak olan Fenerbahçe Üniversitesi; fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirecektir. Fenerbahçe Koleji ile eğitim sektörüne giren Fenerbahçe Spor Kulübü, dünyada bir spor kulübünün kurucusu olduğu ilk ve tek Üniversite olmasının yanı sıra yüksek öğretimde kendine özgün ve milli bir model olacaktır. İlk etapta Silivri’deki binalarında hizmet vermeye başlayacak olan Fenerbahçe Üniversitesi’nin, ilerleyen dönemlerde, şehir içindeki kampüslere taşıyacağımız planları da hazır durumdadır. Bu vesileyle; Fenerbahçe Üniversitesi’nin kurulmasının kanunlaşmasındaki katkılarından dolayı; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakan ve Ak Parti Genel Başkanı Sayın Binali Yıldırım ve ilgili bakanlıklar başta olmak üzere, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli nezdinde tüm Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul üyelerine ve Yüksek Öğretim Kurulu’na buradan bir kez daha şahsım ve camiam adına teşekkür ederim.

Değerli Fenerbahçeliler, Fenerbahçe’yi yönetmek, sadece günü, haftayı, hatta sezonu kurtarmaktan ibaret değildir. Türkiye’nin en büyük spor kulübü ve en büyük sivil toplum örgütünün yönetiminde bulunmak, gelecek için vizyon sahibi olmayı ve buna uygun kararları da bugünden alma gerekliliğini beraberinde getirmektedir. Türkiye ve onun en büyük kenti İstanbul, hızla büyümekte, sınırlarını zorlamaktadır. Fenerbahçe’nin de bu gelişime ayak uydurması bir zorunluluktur. Futbol A Takımı dahil Fenerbahçe’nin tüm birimlerini Gebze’de daha önceden satın aldığımız büyük bir arazide toplama fikrinin temelinde de bu düşünce yatmaktadır. “3 Temmuz Fenerbahçe Akademisi ve Tesisleri” gelecek 5-10 yıl içinde Gebze’de yükselecektir. Tesislere “3 Temmuz” adını vermemizin nedeni de; bu tarihin Büyük Fenerbahçe Tarihi içindeki en önemli kırılma anlarından biri olması, Fenerbahçe’nin büyüklüğünün dost, düşman herkese kesin bir dille anlatıldığı tarih olması nedeniyledir. Bağlantı yollarının tamamlanmasıyla şehir merkezinden kısa bir zamanda ulaşılabilecek bu tesisler, Türk sporuna şimdiden hayırlı olsun.

Bu ayın önemli olayları arasında Lozan’da yapılan CAS duruşması da vardır. Esasen CAS önünde dört dosyamız vardır. Bunlardan birisi bizim yapmış olduğumuz bir başvurunun UEFA tarafından red edilmesi üzerine yapılan temyiz başvurusudur. Bu başvuruya ilişkin duruşma 28 Eylül tarihinde yapılmıştır. Dosyaların diğer ikisi Trabzonspor tarafından yapılan temyiz başvurularına, sonuncusu ise yine Trabzonspor tarafından CAS’a ilk derece mercii olarak yapılan bir başvuruya ilişkindir. 18 Kasım tarihinde UEFA tarafından red edilen başvurunun temyiz incelemesi yapılmıştır. Sonuç, önümüzdeki bir - iki ay içinde CAS tarafından açıklanacaktır.

Kulübümüz, spor hukuku alanında Avrupa’nın ve Almanya’nın önemli hukuk bürolarından Martens Hukuk Bürosu tarafından temsil edilmiş olup, Kulübümüzün hukuk departmanı da bu büroya önemli destek sağlamıştır. Bugün 3 Temmuz FETÖ/PDY Kumpası, her boyutu ile ortaya çıkmış, bu tehlikeli alçak örgüt tüm yönleriyle kamuoyu tarafından görülmüş ve öğrenilmiştir. Fenerbahçe Spor Kulübü’ne bu kumpası kuran, tüm emniyet görevlileri ve yargı mensupları bugün ya firarda ya da cezaevindedir. Ancak ne acıdır ki; onların elinden çıkan fezleke ile Fenerbahçe Spor Kulübü, UEFA tarafından cezalandırılmıştır. Yine ne acıdır ki; ülkemizde FETÖ/PDY gerçeği ile yüzleşip, Fenerbahçe’ye kumpas kurulduğunu kabul edenler hala FETÖ/PDY’NİN mensupları tarafından hazırlanan polis fezlekesinden medet ummakta, uluslararası mahkemelerde siyasetin futbola müdahale ettiği şeklinde iddialarla devletlerini suçlayabilmekte, ulusal futbol federasyonunun milli müsabakalardan men edilmesini talep edebilmektedir. Bilinmelidir ki; FETÖ/PDY’ye karşı canı pahasına mücadele eden büyük Fenerbahçe taraftarı, bu saatten sonra asla bu mücadeleyi bırakmayacak ve sonuna kadar bu mücadeleyi aynı kararlılıkla sürdürecektir.

Büyük Fenerbahçeliler,

Süper Lig’de Galatasaray’a karşı oynadığımız son derbi maçında tribünleri hınca hınç dolduran ve 90 dakika boyunca hiç durmadan takımımıza destek olan taraftarımız takımlarına yaptıkları pozitif katkı ile büyüklüğünü tüm dünyaya bir kere daha göstermiştir. Her türlü takdiri hak eden taraftarımız maçın kazanılmasında bir kere daha en büyük paya sahip olmuştur. Her zaman alıştığı tribün desteğini bu sezon ilk kez bu boyutta gören Takımımız da, rakibini bir kere daha yenip, sahamızda süre gelen yenilmezlik geleneğini 18 yıla taşımıştır. Bu uzun yenilmezlik süreci tekrarlanması kolay olmayan, eşi benzeri görülmemiş bir durumdur. Evimizde oynadığımız maçlarda, büyük taraftarımızın gücü ile oluşan tribün baskısını, Fenerbahçelilik ruhu ile takımımıza her an desteklemelerini, başta 3 Aralık’ta stadımızda oynayacağımız Beşiktaş maçı olmak üzere ev sahibi olduğumuz tüm maçlarda taraftarımızdan aynı şekilde bekliyoruz. Biliyoruz ki; tribündeki taraftarlarımız, sporcularımızın mücadele gücü olurken rakiplerimizin ise korkulu rüyasıdır. Bunun içindir ki; diğer tüm branşlarımızdaki takımlarımıza yapmış olduğunuz gibi futbol takımımızı da ligde ve Avrupa’da rakipleri ile mücadele ederken yalnız bırakmamanızı, sonuç ne olursa olsun daima onların yanında olmanızı, desteğiniz ile rakipleri ile mücadelelerinde sporcularımıza güç vermenizi arzu ediyor, bekliyoruz.

Tüm takımlarımız ve sporcularımız da Kulübümüzün yüksek hedefleri doğrultusunda tüm ulusal ve uluslararası platformlarda başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Bu vesile ile bir kez daha Fenerbahçe forması için ter döken tüm takımlarımıza ve tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.

Saygılarımla."