Aziz Yıldırım, başkanlığa yeniden aday oluyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde taraftarlarla buluştu. Yıldırım burada yaptığı konuşmada 3 Temmuz sürecinde Fenerbahçe’nin ele geçirilmeye çalışıldığını belirterek, FETÖ olayının henüz bitmediğini ve mücadelenin kararlılıkla devam etmesi gerektiğini söyledi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Azizi Yıldırım Zonguldak’ın Ereğli ilçesine gelerek Fenerbahçeli taraftarlarla kahvaltıda buluştu.

Başkan olduğu dönemden bu döneme kadar Fenerbahçe’de çok şeyin değiştiğini söyleyen Yıldırım, şunları söyledi: “1998 yılında başkan oldum. Başkan olduğum zaman, aslında ondan önce 1990 yılında Fenerbahçe yönetiminde yer aldım. O dönemde arkadaşlar bana voleybolda görev verdiler. Voleybol sorumlusu oldum. 6 ay sonra da gel futbola bak dediler ve futbol şube sorumlusu oldum. Fenerbahçe serüvenimiz o şekilde başlamış oldu. O yıllarda Fenerbahçe’nin tesis anlamında bir kulüp binası vardı. Kalamış’ta iki katlı küçük bir binası, denizden 3-4 metre yükseklikte bir havuzu ve yanında Faruk Ilgaz Tesisleri. Tesisin içerisi o günkü şartlara göre belki iyiydi ama kötüydü. Geçmişe dönüp 20 yıllık serüvenime baktığımız zaman, Fenerbahçe’ye stat yapıldı. Stadın eski halini bilirsiniz veya görmüşsünüzdür. Hollanda’ya gittik, PSV maçına ve orada bütün stadın içi soğuk havada ısıtmalıydı. Biz ‘bizim stat da niye yok’ dedik. Stadın yapımı ile beraber ısıtmaları yaptık. Yani Avrupa’da ne gördüysek hepsini statta yaptık. Kapalı salon yaptık, 13 bin 500 kişilik, bugün Avrupa’da bile önemli salonlardan biri. Bu tesislerin sayesinde bizim spor branşı ile mücadele eden takımlarımız hep başarılı oldular. 1998 yılından sonra büyüyerek bu hale geldik. Şimdi diyorlar ki ‘özlenen Fenerbahçe.’ 20 sene öncesinde hiçbir şeyi olmayan, yalnızca futbol takımı olan ve ezeli rakipleriyle yaptığı maçlarda bazen yenen, bazen yenilen bir takımken, 19 senedir Galatasaray’a içeride hiçbir maçta yenilmedik. 6-0 yenerek tarih yazdık. Bunların hepsini bir tarafa bırakacağız. Özlenen Fenerbahçe yok. Geleceği olan Fenerbahçe var. Geleceği hayal etmemiz lazım. Ve o hayal içerisinde Fenerbahçe’yi tutmak lazım. Tabi Türkiye’de spor kulüplerinin bir şanssızlığı var. Bu son günlerde Türkiye’deki ekonomik sıkıntıların hepsi futbol takımlarına da yansımıştır. Bunları göz ardı etmemek lazım ve bunlara göre de geleceği yapılandırmak lazım. Bundan sonra yapılacak olan şey, Fenerbahçe Spor Kulübü ve diğer kulüpler, alt yapılarına önem verecekler, her altyapı kulüpleri için 8’er-10’ar sahalar yapacaklar. Maalesef şu anda Fenerbahçe’nin altyapısı için 2 sahası, A takımı için 2 sahası mevcuttur. Bunlarda yan yana olmadığı için bütün sistemdeki futbolcular kullanamamaktadır. Önümüzdeki Nisan ayında ilk defa Gebze’de planını açıkladığım 15 sahalık arazi üzerinde kurulacak spor tesislerini önümüzdeki ay inşallah temelini atacağız.”

“FETÖ ile mücadelenin 3 Temmuz'daki gibi devam etmesi gerekir”

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım kahvaltı da yaptığı konuşmada 3 Temmuz sürecine de değinerek, her zaman birlik içinde olmaları gerektiğini vurguladı. Yıldırım, “Fenerbahçe çok büyüktür. Fenerbahçe’nin büyüklüğü 3 Temmuz’da görülmüştür. Fenerbahçe birlik, beraberlik içerisinde olduğu zaman çözemeyeceği, yapamayacağı konu yoktur. Yalnız Fenerbahçe şuna dikkat etmelidir. FETÖ Örgütü sürecini Türkiye’de devam ettirmektedir ve bu bitmez. Bitmeleri uzun yıllar alacaktır. Türkiye Cumhuriyeti’nin yaşaması, Fenerbahçe’nin yaşaması için bu örgüte karşı mücadelenin 3 Temmuz’daki gibi devam etmesi gerekir. Bunun dışında eğer bir sapmaya uğrarsak yani artık bu olay bitmiştir tezine bakarsak, o zaman yanılgıya düşeriz. Şu anda olduğu gibi alttan alta Fenerbahçe’yi bölme operasyonu başlamıştır ve bu devam edecektir. Kendi ağızlarıyla 3 Temmuz’dan sonra şunu söylüyorlar; Aziz Yıldırım ve yönetimleri arasına taraftarla nifak topları atarak, kaldı ki bunu tribünlerde yapmaya başlamışlardı. Ama başaramadılar. Bu bizi birbirimizden kopararak kendi emellerine alet etmektir. Biz birbirimize düşmemeliyiz. Bu bir tuzaktır. Bu tuzağa düşmemeliyiz ve bu konuda her zaman hassas olmalıyız” dedi.

“Lafla söylemek kolay, para vermek zordur”

Büyüğünden küçüğüne zenginleri gezdiklerini dile getiren Yıldırım, para vermenin zor olduğunu, lafa gelince kolay söylendiğini belirtti. Yıldırım konuşmasında, “Fenerbahçe’nin en önemli projesi 1 milyon üye projesidir. Bu proje 1 milyon üye sayısına ulaşana kadar devam etmelidir ve yapılmalıdır. Şu anda 33 bin civarında üye sayımız var. 20 binlere yaklaşan temsilci üyemiz var. Bu çoğaldıkça halkla Fenerbahçe iç içe geçmiş olacak. Bu durum hiçbir yerde örneği olmayan demokrasi örneğidir. Bunu hepimizin hazmetmesi lazım. Bir anlaşma imzaladık. Bu anlaşmaya göre bir iki sene 30 milyon Euro artı eksi denge farkı olabilir. Bu sene UEFA eksi 10 milyon Euro’ya kadar bunu kabul ediyor, şeklinde anlaşmalar yaptık. En sonunda Mehmet Ali Aydınlar bizim üniversite ile ilgili Vefa Küçük Bey ile ve Mahmut Uslu Bey ile görüşürken sağlık sponsoru olmak istediğini ifade etmişti. Ve yılda 1 milyon Dolar bunun için ücret ödeyebileceğini söylemişti. Biz Medical Park’a 3 yılda 1 milyon Dolar karşılığında hakkımızı verdik. Bir yer yılda 3 milyon Dolar, bir yer 1 milyon Dolar, toplam 32 milyon Dolar, artı 3 milyon Fenerbahçe Üniversitesi’ne yardım. Artı kadın voleybol takımına forma reklamı verirse 1 milyon Dolar, eğer isim anlaşması yapılırsa 3 milyon Dolar, artı Fenerbahçe’ye Üniversitesi’ne kampüs yaparsak ki yapılacak, Samandıra’nın karşısında yapmayı düşünüyoruz bunu. Orada da 5 fakülte yapılacak, her biri 10 bin metrekare, bu fakültelerden birini yapıp kulübe hediye edilecek. En büyüğünden en küçüğüne kadar zenginlere gittiğimizde bir tanesi bile destek olmamıştır bunu bilin. Lafla söylemek kolaydır, para vermek zordur. Ben 1998-1999 yılında bu kulübe o zaman ki parayla 30 milyon Dolar, bu zaman ki parayla 100 milyon dolardan fazla parayı verdim. Para vermek kolay değildir. Fenerbahçe başkanlığına adaylığımı açıklayacağım kısa sürede ve daha net konuşmalar yapacağım" diyerek sözlerini tamamladı.

Kahvaltıda yaptığı konuşmanın ardından masaları tek tek dolaşarak taraflarla tokalaşan Yıldırım, kahvaltının ardından 150 öğrencinin bulunduğu Kdz. Ereğli Fenerbahçe Futbol Okulu’nu ziyaret ederek, çocuklarla sohbet etti ve gösteri maçını izledi. Yıldırım daha sonra Kdz. Ereğli Fenerbahçeliler Derneği’nin açılışını gerçekleştirdi. Yıldırım buradan da Zonguldak’a geçti.

Vedat Kılıç