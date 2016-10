Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Ekim ayı olağan toplantısında sert açıklamalarda bulundu.

"Beni ancak kongre üyeleri gönderir"

Basında çıkan başkanlığı bıraksın söylemleri için sert açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Uzun zamandır 'medyada bıraksınlar' kampanyası yürütülüyor. Bunun yanında taraftarın üzerimde oyunlar var. İngiltere'de 'istifa' diye bağıranlar Almanya'dan gelen bilet vermediğimiz insanların yaptığı tezahüratlardır. İstersem bir dakikada keserim. Önemli olan bu değil. 3 Temmuz Türkiye için çok önemlidir. Eğer 3 Temmuz'da Fenerbahçe başkanı, yönetimiyle taraftarıyla mücadele etmeseydi öyle zannediyorum ki FÖTÖ arzuladığı sonuca çok önceden başarmış olacaktı. Türkiye'yi istediği yere getirecekti. Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında 140 ülkede aynı bu sistemle dünyayı yeniden fethetme yapıyorlar, bu devam ediyor. Yargıtay'ın kararından sonra bırakacağımı tekrar ettim ama maalesef 3 yıl için seçilen biz yöneticiler her başarısız neticeden dolayı 'İstifa etsin' yorumlarıyla karşılaşıyoruz. Bunu da Fenerbahçe camiasına kadar nüfus etmek için çalışanlar yapıyor. Yargıtay kararı açıklanan ve lehine olana kadar buradayım. Beni ancak kongre üyeleri sizler gönderirsiniz. Beni sokakta, 3 tane medyadaki şerefsiz ahlaksız gönderemez. Yargıtay kararının kimse kestiremez. Herkes 'Gerekenler olmuş, karar lehinize' diyor. Ben tedirginim. Tedirginliğimi burada belirtiyorum. Yargıtay kararı maddi manevi önemli" şeklinde konuştu.

"Hakarete maruz kalacak insanlar değiliz"

Medyada aleyhine yazılanlar hakkında da açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım, "Medyanın patronları yüz yüze gelince 'Aman yapmazlar, etmezler, şu, bu' diyor. İki-üç televizyon var, her gece yayın yapıyorlar. Yalan yanlış. İçiyorlar viskiyi, programa gelerek konuşuyorlar. Türk örf ve adetlerine uygun olmayan her türlü cümleyi kullanıyorlar, hakaret ediyorlar. Hakarete maruz kalacak insanlar değiliz. Biz seçimle geldik, seçimle gideriz. 'Aday olmasın' diyorlar. Cumhurbaşkanı Tayyip Bey'e diyebilir misin 'aday olma' diye. Hakkınız var mı? Aday olmak istiyorlarsa şart koşmayacaklar. Kendine güvenen gelecek" diye konuştu.

"Benim hakkımda ağza alınmayacak laflar söylüyorlar"

Sarı-lacivertlilerin eski başkanı Ali Şen'in sözlerine cevap veren Yıldırım, "Ali Şen, bundan sonra konuşmak istiyorsan buraya gel. Öyle onursal başkan falan olma isteğim yok. Benim derdim belada, Yargıtay. Ben bunu çözeyim, zaten kendim ayrılacağım diye deklare ettim. Şerefsiz ve ahlaksızlar her gece bunu işliyor. Ben 'Bu kulübün kapısında bekçi olurum' dedim. 18 senemi bu kulüp için verdim. Mutlu muyum, mutluyum. Benim için onurdur. Bu onurun, şerefin de karşılığı olmalı yani. Adam çıkıyor televizyona, ağza gelmeyecek şeyler söylüyor. Sokakta gezdirmem bundan sonra. Bizlerin üzerinde para kazanıyorlar, bize hakaret etmeye hakları yok. Her tenkite açığım. Hakaret olmayacak. FETÖ'cü patronlar, FETÖ'cü konuşanları televizyonlarda tutmazlar. Adaletin yerine gelmesi için 17-25 Aralık'tan önce FETÖ'yle ilişkisi olanlar da hesap vermeli bu ülkeye. Viski içiyorlar masa altında, zevkine göre konuşuyor. Yan yana geldiğimizde de köpek gibi korkuyor köpek" ifadelerini kullandı.

"Çaycılar, şoförler müdür oldu"

Aziz Yıldırım, gazete patronları için şunları söyledi:

"Bu gazeteleri hangi parayla aldılar patronlar. Ne kadar vergi ödüyorlar. Her gün bizim televizyonumuzdan bunları benim ağzımdan duyacaksınız. Her gün soracağım bunlara. Çaycılar, şoförler müdür oldu, bize sallıyorlar. Gördüğüm her yerde gereğini yaparım peşlerine düşerim. Sahipsiz insanlar değiliz, hele ben hiç değilim."

"Gerçek Fenerbahçe taraftarı ne bağırıyorsa kabulümdür"

Tribünlerden gelen istifa sesleri için ise Yıldırım, "Gerçek Fenerbahçe taraftarı ne bağırıyorsa kabulümdür. Kim Fenerbahçe'ye başkan adayı olmak istiyorsa gelebilir ama 'Erkek gibi' adayım diyecek. 'O olursa ben olmam' demeyecek. 1998 yılında biz bu mücadeleye girdik. Ali Şen kulübün üzerinde kabus gibi duruyordu. Bir loca almayanlar, 'Bana hediye edin' diyenler fetva veremez. Burası babadan oğula kalacak miras yok. Burası Fenerbahçe Cumhuriyeti. Herkes böyle kabul etmeli. Benim ceketimi alır giderim, Fenerbahçe'nin neferi olarak kalırım" diye konuştu.

"Fenerbahçe şampiyonluk için en fazla 3 sene bekler"

Yönetimdeki arkadaşlarıyla 18 senedir kulübe hizmet ettiklerini ifade eden Yıldırım, "Kulübe çok tesis ve arazi kazandırdık. 18 senede 6 şampiyonluk, 8 ikincilik, 1 üçüncülük, 2 defa dördüncülük, bir defa altıncılık. Galatasaray, Beşiktaş 13-14 yıl şampiyon olamadılar. Fenerbahçe de bir gelenek var, şampiyonluk için en fazla 3 sene bekler" dedi.

"Sporun gerçeklerini kimse konuşmuyor"

Futbol takımının performansı hakkında da açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Futbol takımı başarısız ama 'İyi takım değil' diyebilir misiniz? Sezon başında çok oyuncular alındı, dediniz. Dick Advocaat çok iyi. Samimiyetle ifade ediyorum bunu. 2004'te 9 puan geriye düştün şampiyon olduk. 2010-2011'de 9 puan geride ikinci yarı 17 maçta 16 galibiyet 1 beraberlikle şampiyon olduk, hepimiz hapse gittik. Sporun gerçeklerini kimse konuşmuyor. Fenerbahçe dahil Türk futbol takımlarının Avrupa'daki başarıları hep tesadüf olacaktır. Fenerbahçe bugün basketbolda Avrupa'da marka oldu. Bayan voleybolunda da. Erkek basketbol takımı 26 milyon Euro bütçemiz var, 12 milyon Euro da açığımız. CSKA Moskova'nın bütçesi 30 milyon Euro civarı. Bütçeler bunlar. İndirelim 10 milyon Euro'ya, başarı olur mu?10 sene bir kez başarı olur. Fenerbahçe 26 milyon Euro'luk erkek basketbol takımı bütçesini bozmazsak her sene Avrupa'da Dörtlü Final oynarız."

"8 milyon Euroluk oyuncu alınca basın ayağa kalkıyor"

Manchester United'ın ikinci golünü atan futbolcunun 38 milyon Paund olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Basının şişirmesi, gerçekleri görmemek. Türkiye'de futbol bu yüzden ileri gitmiyor. Biz, 8 milyon Euro'ya futbolcu alınca basın ayağa kalkıyor. Chelsea 9 milyon Avroya Kennedy diye bir 19 yaşındaki Brezilyalı aldı. Biz alamadık onlar aldı ama oynatmıyorlar. Biz alsak, 'Fenerbahçe parayı sokağa attı' diye yazar basın. Hiçbir katkısı yok basının. Bundan sonra karalayan herkesle hesaplaşacağım, hukuk önünde ve başka türlü. Öyle pes edecek insan değilim pes etmem" şeklinde konuştu.

"Böyle yaparlarsa sürem bittiğinde dahi gelir aday olurum"

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın Başantrenörü Zeljko Obradovic'i kendisinin getirdiğini belirten Yıldırım, "Obradovic oyuncu alırken bana sormuyor mu? Bütçeyi ben yapmadım mı ama görün ki Obradovic'e de sallayacak bir medya var. Ayıp ya. Biraz ahlak olur. Bundan sonra kim bana saldırırsa karşılığını her türlü vereceğim. Lafla falan da değil, gerekeni yapacağım. Sinirlerim çok gerilmiş vaziyette. Beni silah zoruyla getirmediler, 3 seneliğine oylarla geldim. İyi de kötü de görev yapabilirim, hesabı da sizlere veririm. Birinci şartım Yargıtay kararıdır. Ben 1 sene hapis yattım onlar FETÖ'cülerle algı operasyonu yaptılar. Tapelerde sesimi duyayım dedim, bunlar vermediler. Gazeteciyim diyenler, şu an hapisteki savcılardan döküman alıp yayınladılar. Bir tane benim talimatım varsa köprüye çıkıp atlarım, dedim. Yargıtay kararı bitmeden ben burada sürem dolana kadar kalacağım bilsinler. Böyle yaparlarsa sürem bittiğinde dahi gelir aday olurum. Hayatım Fenerbahçe. Cebimi doldurup gitmem. Bütün varlığımı hayatımı, her şeyimi ortaya koydum. Sen kendini vuran adamı söylemeyemedin emniyette, biraz daha ileri gitsen biz yaptı olacak. Kendini vuranları söyleyemeyecek kadar şerefsizsiniz size. Çok söyleyeceğim şey var da bu ülkeye yazık. Fenerbahçe'ye zarar verdiğim düşündüğüm gün hemen arkadaşlarımızla gideriz. Burada olmak şereftir, onurdur ama bir taraftan da sıkıntılıdır" ifadelerini kullandı.

Yargıtay kararıyla her şeyin ya normale döneceğini ya da yeniden başlayacağını vurgulayan Yıldırım, "Yargıtay kararının olumlu çıkacağını bilsem şerefsizim bırakırım ama bunlar böyle yaptıkça, sizin huzurunuzda şerefimle gelir aday olurum" dedi.

Mehmet Selman Bektaş - Mehmet Şirin Topaloğlu