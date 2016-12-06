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Aziz Yıldırım, Gökhan Saral'dan şikayetçi oldu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Akyazı Spor Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral'dan şikayetçi oldu.

Aziz Yıldırım, Gökhan Saraldan şikayetçi oldu

06 Aralık 2016 11:36

Yıldırım'ın şikayet gerekçesi olarak ise Saral'ın, şikeyle ilgili verdiği mücadelede kullandığı ifadeler ve Aziz Yıldırım hakkında söylediği sözler olarak gösterildi. 

Fenerbahçe Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım, Trabzonspor'un şikeyle ilgili sürdürdüğü davada ortaya koyduğu mücadelesiyle bilinen ve son olarak Başkan Muharrem Usta ve kulüp avukatlarıyla CAS'taki duruşmaya katılan bordo-mavili kulübün yönetim kurulu üyesi ve Akyazı Spor Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral'dan şikayetçi oldu. Yıldırım'ın, şikayet gerekçesi olarak ise Saral'ın, kendisine ait sosyal medya hesabından Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım hakkında atmış olduğu mesajlar gösterildi.

Saral: "Aziz Yıldırım benden şikayetçi olmuş"
Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2016'da aklımda kalan en önemli anım şikeci ve Fetöcülere karşı verdiğim mücadelemdir. Tarihe bir not daha. Aziz Yıldırım benden şikayetçi olmuş" ifadesini kullandı. 

Gökmen Şahin

Etiketler: Aziz Yıldırım, gökhan saral


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