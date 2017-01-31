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Aziz Yıldırım, Göksel Gümüşdağ'a canlı yayında cevap verdi

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın televizyon programında yaptığı açıklamalar sırasında telefon ile programa bağlanan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yayın ihalesine ilişkin konuştu.

Aziz Yıldırım, Göksel Gümüşdağa canlı yayında cevap verdi

31 Ocak 2017 20:26

Canlı yayına telefonla bağlanan Başkan Yıldırım, "Göksel bey ile çalışmalar yaptılar, bu ihale operasyonunu yaparken 4 büyük takımdan birilerinin bu ihaleye katılmasını istedim, katmadılar. Bu ihale şartnamesini de Göksel Gümüşdağ'dan başka kimse bilmiyor. Bu şartnameyi istedim, ama bunu görmedim. Ürün kulüplerin ürünü ama biz pazarlayamıyoruz. Kulüpler Birliği, hiçbir kulübe bu şartname nedir diye göndermedi. Bu ihaleden kaynaklanan bir fark varsa, biz bunu öderiz ama mesele bu değil. Bu anlaşma ne zaman geçerli? Ben iş adamıyım! 1 Haziran'dan itibaren bu yapılan ihale hayata geçecek. Kur olarak baktığımız zaman 3.26 TL'ye imzalayacağız diyor ama kura baktığınız zaman 3.36. Burada bir fark var. Bu hadise 1 Haziran'da başlayacak. 1 Haziran'da kur 4 TL olursa, bu sözleşmenin 4 TL üzerinden yürürlüğe girmesi gerekmiyor mu? Peki kur 3 TL'ye düşerse yayıncı kuruluş, bu kur 3 TL oldu; yeniden sözleşme yapalım diyecek mi?" dedi.

Gümüşdağ: "İhale günü rakam neyse, sözleşme yürürlüğe girdiğinde de kurdan hesaplanacak"
Göksel Gümüşdağ ise yaptığı açıklamada, "Şartnamede yazıyor; ihale günü rakam neyse, sözleşme yürürlüğe girdiğinde de o kurdan hesaplanacak. Şartname açıklandığı zaman 18 kulüpten temsilci vardı. Kulüpleri de yayıncı kuruluşu da düşünmek zorundayız" cevabını verdi.

Aziz Yıldırım: "İhaleye fesat karışırsa mahkemeye götürürüm, herkes bilsin"
Aziz Yıldırım ise Gümüşdağ'a karşılık olarak, şu ifadeleri kullandı:
"İhaleyi, belli olmayan kur üzerinden yapamazsınız! Haziran ayında bu kur 3 liraya düşse ne olacak? Koskaca Digitürk, 25 milyonu ödemekten mi kaçıyor. Maksimum 25 milyon. Adamın kaybından bize ne. Benim kulübümün kaybı ne olacak? Türkiye'de kur bu şekilde artarken, sizin bahsettiğiniz şekilde bir artış olmaz. Siz yayıncı kuruluştan ziyade kulüplerin kaybını düşünmek zorundasınız. Yapılan ihalede, ihaleye fesat karıştırma varsa gerekeni yaparım. Şartnamenin içerisinde herhangi bir şey yapılırsa ihaleye fesat karışmış olur. İhaleye fesat karışırsa mahkemeye götürürüm bunu herkes bilsin."

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ ise, "Biz kulüpleri de yayıncı kuruluşu da düşünüyoruz. Geçmişe baktığımızda şu anda yayın ihalesinde müthiş bir artış var. Biz sizinle daha sonra bir araya gelip bunu yüz yüze daha iyi şekilde bu konuyu tartışırız" dedi. 

Etiketler: Aziz Yıldırım, Göksel Gümüşdağ


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