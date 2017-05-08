Aziz Yıldırım hakkında soruşturma başlatıldı

Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında oynanan kadın basketbol maçı öncesinde yaşanan olaylar gündeme damga vurdu.

Aziz Yıldırım'ın, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat atmasının ardından Eyigüngör önce darp raporu aldı, ardından da savcılığa giderek şikayetçi oldu.

Yaşanan olayların ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında soruşturma başlatırken, bugün bir diğer soruşturma haberi de savcılıktan geldi. Işık Eyigüngör'ün şikayeti üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz Yıldırım hakkında soruşturma başlattı.