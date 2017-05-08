Diğer
Kategoriler

Aziz Yıldırım hakkında soruşturma başlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Mehmet Işık Eyigüngör'ün şikayeti üzerine Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım hakkında soruşturma başlattı.

Aziz Yıldırım hakkında soruşturma başlatıldı

08 Mayıs 2017 13:13

Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında oynanan kadın basketbol maçı öncesinde yaşanan olaylar gündeme damga vurdu.

Aziz Yıldırım'ın, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat atmasının ardından Eyigüngör önce darp raporu aldı, ardından da savcılığa giderek şikayetçi oldu. 

Yaşanan olayların ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında soruşturma başlatırken, bugün bir diğer soruşturma haberi de savcılıktan geldi. Işık Eyigüngör'ün şikayeti üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz Yıldırım hakkında soruşturma başlattı. 

Etiketler: Aziz Yıldırım, soruşturma


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!