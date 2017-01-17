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Aziz Yıldırım PFDK’ya sevk edildi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, PFDK’ya sevk edildi.

Aziz Yıldırım PFDKya sevk edildi

17 Ocak 2017 17:56

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında oynanan Fenerbahçe-Adanaspor karşılaşması sonrası hakeme hakaret ve tehdit gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
"Fenerbahçe Kulübü'nün 15.01.2017 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Adanaspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'talimata aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 4/a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın aynı müsabakadaki 'hakem soyunma odası koridorlarındaki hakaretleri ve tehdidi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrasında basın mensuplarına yapmış olduğu 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. ve 39. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü idarecisi Alaeddin Yıldırım'ın aynı müsabakadaki 'hakem soyunma odası koridorlarındaki hakareti ve sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca ve 'belgelerin haksız kullanımı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 47. maddesi uyarınca 17.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü görevlisi Taner Aybar'ın aynı müsabakadaki 'belgelerin haksız kullanımı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 47. maddesi uyarınca 17.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." 

Etiketler: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, PFDK, SEVK EDİLDİ


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