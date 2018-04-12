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Aziz Yıldırım: 'Seçim statta yapılacak'

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 26-27 Mayıs'taki Olağan Seçimli Genel Kurul'un Ülker Stadyumu'nda yapılacağını açıkladı.

Aziz Yıldırım: Seçim statta yapılacak

12 Nisan 2018 22:55

Seçim çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bugün Maltepe Fenerbahçeliler Derneği'nde düzenlenen bir etkinliğe katılarak üyelerle ile bir araya geldi. Yıldırım, üyelere seslenerek, "Bu kongreyi statta yapacağız. Böyle karar aldık. Bu da Fenerbahçe için bir ilk olacaktır. Bundan sonraki kongreler de statta yapılacaktır. Çünkü Ülker Arnena’da yapılması çok zor. Oy kullanacak sayısı oldukça fazla" dedi.

"Alt yapı için Avrupa'nın çok önemli bir ismiyle anlaştık" 

Başkan Yıldırım, gelecekte alt yapıya çok önem vereceklerini ifade ederek, "Türkiye çapında araştırma yaptırdım. Fenerbahçelilere sorulan soruların cevaplarında, %25,4 ile en çok ön plana çıkan konu altyapı idi. Altyapı ile ilgili saha yapımlarına bu ay Gebze'de başlıyoruz. Avrupa'nın çok önemli bir ismiyle anlaştık, altyapıyı ona ve ekibine emanet edeceğiz. Bu salt bir altyapı projesi değil, futbolda kalkınma projesidir ve tüm ülkeye örnek olacaktır" diye konuştu.

"Son kez adayım" 

3 Temmuz süreci ile ilgili Yargıtay kararının hala çıkmadığını vurgulayan Aziz Yıldırım, şunları söyledi:
"Hala ne olacağını bilmiyoruz. Biz endişeliyiz ve rahat değilim. Bu dava bittiği anda hepimiz hukuk yönünden temize çıkmış olacağız. Maddi ve manevi kayıpların mücadelesi başlayacak. Bu mücadeleyi başlatmak ve sonraki arkadaşlara devam ettirmek için son kez 1 dönem daha adayım."
Rakibi Ali Koç ile ilgili de düşüncelerini aktaran Yıldırım, Koç'un iyi bir Fenerbahçeli olduğunu önemli olanın camianın bölünmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.  

 

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