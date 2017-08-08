Aziz Yıldırım: 'TFF bir an önce istifa etmeli'

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, katıldıkları bir programda gündeme dair açıklamalar yaptı. Neymar transferiyle söze başlayan Aziz Yıldırım, “Fransa’da bir futbolcuya 222 milyon Euro veriyorlar. Bunun FFP’yle ne alakası var. Bütçenin yarısı olarak gösteriyorlar. Sponsor adı altında devlet destek oluyor. Devlet destek olmasa kim forma için 150 milyon Euro reklam verir. Legal olmayan hiçbir gelir, şirketlere ve derneklere giremez. Legal girişin de kabul edilebilir olması lazım. Ben gidip 500 milyon Liralık forma alırsam, bu tartışmaya açık. 222 milyon Euro’luk transfer de araştırılacak. Ancak burada devlet adeta gücünü gösteriyor. Eskiden 3, 5 milyon Euro bonservisli oyuncular alabiliyordunuz. Şimdi artık 15 milyon Euro’nun üzerinde bonservisler. Bir üst kategori oluyor bu. Bunun en üstü ise 100 milyon Euro’lar. Artık değerler değişti ve bunun için sıkıntılar var. FFP’ye uyup uymamak kolay işler. Bunu zaten biz istedik. Biz buna uyalım ve kulübü borç batağına götürmemek için istedik. Biz oyuncular aldık ama oyuncu almasaydık da bizi anlaşmaya çağıracaklardı. Avrupa’nın bütün kulüpleriyle bu anlaşmaları yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Aykut Kocaman kendisini çok geliştirdi”

Değişmeyen tek şeyin değişim olduğunu tekrar eden Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman’ın geri dönmesiyle ilgili olarak, “Aykut’un ben neden gittiğini de bilmiyorum. 3 Temmuz, Fenerbahçe’ye hem maddi, hem manevi zararlar vermiştir. Ben, Şekip Bey ve İlhan Bey, cezaevine gidince bir boşluk oluştu. Lider kadro şike suçlamasıyla hapisteydi. Bu dönemde Aykut Kocaman, Volkan Demirel, Ali Yıldırım, Ali Koç, Nihat Özdemir, Nihat Özbağ, ismini söyleyemediğim bütün arkadaşlar beraberlik içinde Fenerbahçe’yi kötü günlerinden iyi günlere taşımak için çalışma yaptı. Taraftar da ayrı tabi. 50 bin kadının maça gelmesi, Fenerbahçe’nin kaderini değiştirdi. FETÖ’nün bunu yaptığını zikrederek ayağa kalkmıştır Fenerbahçe. Aykut Hoca, belki de kendisinin almayacağı sorumluluklar aldı. Ama çok yıprandı ve ben gidiyorum diyerek gitti. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Burada da Fenerbahçe’nin menfaatleri için gerekenleri yaptık. En büyük transferimizin Aykut Hoca olduğu doğrudur. Ancak Aykut Hoca, 2011’deki Aykut Hoca değil. Kendisini çok geliştirmiş. Sahaya bakış açısı, olaylara bakış açısı, maddi durumlara bakış açısı çok gelişmiş durumda. Ben kendisinin artık daha başarılı olacağına inanıyorum” dedi.

“2 transfer bu hafta biter”

Yapılacak olan transferlerle ilgili konuşan Fenerbahçe Başkanı, “Antalya’da kongre üyelerine 4 tane transfer yapacağız dedim. Daha fazla oyuncuyla görüşüyoruz ama 4 tane oyuncu alınacak dedim. Parasal konuda herhangi bir sıkıntımız yok dedim. Forma reklamını önümüzdeki hafta halletmiş olacağız. Başka gelirlerimiz de var. Bunlar gelince bütçe belli bir noktaya gelecek. Taraftarların maça gelmesi ve başarı halinde forma satışı ile bütçe tamamlanır. Kullanılacak miktar 100 milyon Euro civarı. Şimdi böyle konuşulunca, futbolcunun menajeri ya da başka kişilerin tavrı değişiyor. 4 oyuncuyla görüşmemiz devam ediyor, bunlardan 2 tanesi bu hafta için gelir, 2 isim de önümüzdeki hafta gelebilir. Santrfor alacağız, orta sahada hücuma dönük oyuncu var. Sol bek olabilir” ifadelerini kullandı.

“Emre Mor için son teklifi dün yaptık”

Lucas Lima, Ben Arfa ve Emre Mor’la ilgili açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım, “Lucas Lima, Santos’un oyuncusu. Santos bu oyuncuyu satmak istemiyor ve aralık ayında mukavelesi bitiyor. Yüzde 70’i kulübün, yüzde 30’u şahısların yetkisinde. Santos şu anda satmıyor. Ben Arfa’nın kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi var. Bu sözleşmeye göre 11 milyon Euro brüt alacağı olduğunu, geçen yıldan da 2 milyon Euro brüt alacağı olduğunu söylüyor. Bunu aldıktan sonra herhangi bir kulüple konuşurum diyor. 1,5 sene önce İstanbul’a geldi menajerleri ve görüştük. Bütün şartlarda anlaştık ama Paris’e gidersem, gelmem dedi ve Paris’e gitti. Adam şu anda net 6 milyon Euro alıyor. Ben Arfa’ya da ihtiyacımız olursa, Lucas Lima’ya da ihtiyacımız olursa, şartlar da uygun olursa, transfer ederiz. Biz almaya karar verirsek alacak gücümüz var. Robin van Persie’de hayal kırıklığımız yok. İngiltere’ye maça gittik, 80 bin kişi kendisine bağırıyordu. Kalitesi tartışılmaz ama sakatlığı nedeniyle verim veremedi. Bu sakatlığını da bizim o zamanki İtalyan menajer Terranao bizden sakladı. Aykut hoca kendisiyle çok ilgileniyor. Emre Mor’a da 2 milyon Euro kiralama ve 8 milyon Euro da bonservis teklifi yaptık. Son teklifi dün yaptık ve bekliyoruz” dedi.

“Lens için bonservis ödeyemezdik”

Aykut Kocaman’ın Lens’i istediğini söyleyen Yıldırım, “Aykut hoca, şunu söyledi, geçen sene ne kadar alıyor, 2.3 milyon Euro. Bunun üzerine çıkın, transfer edebiliyorsanız gelsin dedi. Ama kriterler nedeniyle bonservisiyle alamıyorduk. Kjaer’i satana kadar sıkıntımız vardı. O dönemde bonservisiyle alamayacağımızı söyledik. Robin van Persie’yle Lens’in menajerlik şirketi aynı. 2.7 milyon Euro garanti ücret ve maç başı teklif ettik. Kiralık olarak alırız dedik. 4 milyon Euro istedi bizden. Sonra bunu 3 milyon Euro’ya kadar indi. Eğer kulüp kısmını çözebilseydik alabilirdik. Çok isteseydik de alırdık. Advocaat’ın verdiği raporda, kiralık olarak alın ama temelli alacaksanız sıkıntılı oyuncu dedi. Kulüp değiştirdi kendisi, hayırlı olsun” açıklamasını yaptı.

“Kombinede 20-25 bini buluruz”

Aykut Kocaman’ın taraftarı da hareketlendirdiğini söyleyen Aziz Yıldırım, “Aykut Kocaman’ın enerjisi taraftarları olumlu yönde etkiledi. 18 binden fazla kombine satıldı. Geçen sene bu rakam 17 bindi. Herhalde 20-25 bin arasını bulur bu sezon. Geçen hafta 18 bine yakın bilet satıldı. Havalardan kaynaklı olarak 4, 5 bin kombine sahibi maça gelmedi ama bu sezon 30 binin üzerine oynarız. Bir de iyi oynarsak, bu rakam 35 bin ortalamayı bulur diye düşünüyorum” dedi. Basketbolda da 7 bin kombinenin satıldığını söyleyen Fenerbahçe Başkanı, “Basketbolda sponsor ve deplasmanı çıkınca, 11 bin koltuğumuz var, şu ana kadar 7 bin kombine satılmış durumda. 23 locanın tamamı satılmış. Toplam salondan gelen 17.8 milyon TL. Bunun için bütün taraftarlara teşekkür ediyorum. Bütçe 30 milyon Euro. Bir kısmını Doğuş Grubu karşılayacak. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Geçmişte bazı branşlara ve futbola destek verdiler. 15 yıldır devam ediyor bu katkılar. Basketbolda birkaç sene içerisinde çok küçük bir bütçe açığıyla her sene şampiyon olan, her sene Euroleague’de Final-Four’a kalan bir takım olacak. Geçen sene 217 ülkede Fenerbahçe yazdı, İstanbul yazdı, Türkiye yazdı” ifadelerini kullandı.

“Avrupa’da küme düşen takımın stadı dolu”

Türkiye’de spor kültürü olmadığını ifade eden Yıldırım, “Türkiye’de spor kültürü yok. Biz maçı niye seyrederiz? Taraf olmayı holigan haline getiriyoruz. Avrupa’da takım küme düşerken stadı doluyor ve alkışlanıyor. Bizde bu yok. Başarılı olunca tribünler doluyor. Tersi olunca, dolmuyor. Alt sıralara oynayan takımlarda 10 bin kişilik stadı var, 500 kişi maça gidiyor. Başakşehir çok başarılı ama stadı hiç dolmuyor. Ancak Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gittiği zaman stat dolu gibi görünüyor. Bizde maça gidenler, deşarj olmaya gidiyor” dedi. Basketbolda gelirlerinin 3 milyon TL olduğunu söyleyen Yıldırım, “Bu gelirin de çoğu lisans gibi masraflara gidiyor. Euroleague’e ortağız. Yüzde 7 sahibiyiz bir bu oluşumun. NBA’e yakın bir oluşum olacaksa, biz bunun için uğraşıyoruz. Obradovic zaten burada görevli. Çok sıkıntı olursa, biz o zaman Euroleague’e kayarız. Bunu zorlamanın gereği yok. Euroleague’i baltalamak için yapılıyor bunlar” diye konuştu.

“Oğuz Kaan için Manchester City, 5 milyon Euro verdi”

Genç yeteneklere yatırım yaptıklarını söyleyen Başkan Aziz Yıldırım, “Eljif Elmas çok yetenekli bir oyuncu. Önümüzdeki 2 yıldan sonra Avrupa’da çok büyük bedellerle transfer edilebilir. Bunun için şans bulması lazım. Ajax, Manchester City ve Türkiye’den bazı kulüpler bu oyuncuyu istiyor. Geleceği çok başarılı bir oyuncu olacak. Aykut Hoca da çok beğeniyor kendisini. Ama burada bütün konu Şekip Bey’in 30 Ağustos’a kadar işlemi bitirmesi. Bir diğer konu Oğuz Kaan. Altyapıdaki oyuncuyu profesyonel yaptık. Manchester City, bonservisine 5 milyon Euro verdi ancak vermedik. Hedeflerimizden birisi de, bu kadroyu yaptıktan sonra, 18-21 yaş arası tespit ettiğimiz bazı yabancı oyuncular var. Bunlardan 1 ya da 2 tanesini alıp direkt A takıma getireceğiz” dedi.

“375 milyon Euro vergi ödedik”

Kulüpler Birliği seçimiyle ilgili olarak kendisinin ilgilenmediğini söyleyen Aziz Yıldırım, “Kulüpler birliği ile Şekip Bey ilgileniyor. Göksel Bey de 3 yıl elinden geleni yaptı. Özellikle bu yayın ihalesi konusunda. Kulüplerin sorunu yok. Kulüpler vergi ödemiyor, devletten para kaçırıyor sonra devletle pazarlık yapıp cezalarını sildiriyor. Bizler gibi kulüplerin en büyük sıkıntısı devlete ödediğimiz vergilerdir. 98 yılından beri devlete ödediğimiz vergi 375 milyon Euro. Bugün sinemaya vergi yok ama maçlara yüzde 18 vergi var. Devlet gelsin kulüpler konuşsun. Bu üstümüzdeki ağırlığı gelsin kendisi alsın. Bu süreçte kulüpler birliği vakfının kulüplerin sorunlarıyla ilgilenmesi lazım. Orası sadece futbolun konuştuğu yer olmamalı. Adaylığını açıklayan Dursun Bey’i de tebrik ediyorum. Devletin Fenerbahçe’ye şu ana kadar hiçbir katkısı yok. Maddi olarak bir şey almadık. Beşiktaş’a stat konusunda yardım ettiler, diğer kulüplere de etmişlerdir. Ama biz devletten para almadık. Ben Cumhurbaşkanı’na en çok FETÖ’den dolayı teşekkür ediyorum. Tabii diğer konular da vardır ama ben bu konudaki mücadelesinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“TFF sorumluluğu üzerine alacak”

Türkiye’de stat konusunda öncü olduklarını söyleyen Yıldırım, “Biz stat yaptıktan sonra devlet de stat yapmaya başladı. Kimse stat yapmaya cesaret edemiyordu. Eski statların hali ortadaydı. Tuvalete bile gidemiyordunuz. Şimdi durum daha farklı. Artık devlet bile son teknoloji stadyumlar yapıyor. Antalya’da, Konya’da, Samsun’da maç oynanıyor herkes sahaya giriyor. Saha girişlerinde o meşaleler oraya nasıl girdi. Bunların hepsini federasyon organize etmedi mi? Federasyonun hiç mi sorumluluğu yok. Bütün sorumluluk federasyonun. Çıkıp gereğini yapacaklar. 3 tane final oynattın hepsinde aynı şey yaşandı. Eskiden Fenerbahçe-Galatasaray, Fenerbahçe-Beşiktaş olunca kavga oluyordu. Şimdi yok burada Fenerbahçe yine olay var. Eskiden Pasolig yoktu, şimdi var. Ama sen final oynatıyorsun, Pasolig uygulamasını yapmıyorsun. TFF futbolla ilgili bütün operasyonların sorumlusudur. Sorumluluğu üzerine alacak” dedi.

“Ne söylesem ceza veriyorlar. Şimdi de ceza verecekler”

Her konuşmasına TFF’nin ceza verdiğini ifade eden Aziz Yıldırım, “Seçilen bir kulüp başkanı ve yönetimi var. Ve bizim seçtiğimiz bir TFF var. Bizim seçtiğimiz insanlar görevlerini yapmıyorlar, bizi cezalandırıyorlar. 24 Ağustos 2016’da çıktığım bir programda 45 gün hak mahrumiyeti, 30 bin TL ceza. Yusuf Namoğlu’nun yaptığı bir açıklamaya internet sitesinden kulüp olarak açıklama yapıyoruz, yine bana ceza. Adanaspor maçından sonra basın açıklaması yapıyorum, 4,5 ay hak mahrumiyeti ve 150 bin TL ceza. Kulübün kanalından açıklama yapmışım, yine ceza. Fenerbahçe’nin oynadığı maçların hiçbirinde sahaya elinde bıçakla inmedi. Bunu organize eden Fenerbahçe olsaydı büyük ceza yerdim herhalde. 3 tane önemli kupayı organize ediyorsunuz, hiç sorumluluk almıyorsunuz” dedi.

“TFF’nin bugün istifa etmesi lazım”

TFF’nin derhal istifa etmesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Yıldırım, “Bugün TFF’nin istifa etmesi lazım. Beceriksizler çünkü. Bana şimdi yine ceza verecekler, versinler. Bütün kulüpler başarılı olmak için yatırım yapıyor. Siz müdahale etmezseniz, zaten kulüplerin taraftarları ve kongre üyeleri ceza veriyor. Fatih Terim olayında da böyle. Bir anlaşma yapıyorsanız açıklayacaksınız, öyle gazetelerinizde insanları karalamayacaksınız. Adamı sokağın önüne atıyorsunuz, bu parayı alma diye. Bu paraları bu adamların cebinden ödemesi lazım. Fatih Terim’in iş akdinde varsa bu ödeyeceksiniz. Bu sene barış sezonu olmaz. Bunlar söylemlerle olmaz, tatbik etmek gerekiyor öncelikle. TFF Başkanı hangi stada gidip maç izleyebiliyor. Bizim stada gelemiyor, Beşiktaş Stadı’na gidemiyor, diğer statların hiçbirine gidemiyor” diyerek sözlerini tamamladı.

Şekip Mosturoğlu: “FFP anlaşmamız istediğimiz gibi gidiyor”

UEFA ile yapılan anlaşmayla ilgili bilgi veren Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, “Fenerbahçe’nin UEFA anlaşması 4 yılık. Fenerbahçe’nin ilk sene için 30 milyon Euro zarar hakkı vardı. Geçen sezon da 20 milyon Euro hakkı vardı. Biraz aşıldı ancak bunun sebebi kur farkından dolayı. Bizim gibi kur farkından etkilenen ülkeler için düzenleme yapılacak. Bu sezon hedef 10 milyon Euro zarar hakkı. Önümüzdeki sezon da hiç zarar etme hakkı yok. Benzer kural TFF tarafından da ulusal lisans olarak uygulanmaya başladı. Futbolcu satmadan alamamak bunun güvencesi. Eğer beklenmeyen bir kur zararı olmazsa, zararımız 10 milyonu aşmayacak” dedi.

“3 Temmuz sonrası zarar ettik”

Kulübün mali durumunun 3 Temmuz sürecinden sonra bozulduğunu söyleyen Mosturoğlu, “Bizim kulübün 3 Temmuz’da yaşadığı bir durum var. 2011 sezonunu bitirdiğimizde böyle bir zararımız yoktu. Takip eden 2 sezonda zarar oldu. 2015-2016 sezonunda transferler yaptık. Bizim başlangıcımız 3 Temmuz’un ortaya çıkardığı zararlar. TFF’nin uyguladığı mali kriterler içinde başa baş kriteri yoktu. Bu zararı aşan kulüplerin puan silmeden, cezaya kadar uygulamaları olacak. Ama ben kulüplerin buna pek hazırlık olduğunu düşünmüyorum. Ancak ne kadar planlarsanız planlayın, kur farkı zararları ortaya çıkabiliyor. Kur yükselince de zarar oluyor, düşünce de zarar oluyor. Çünkü gelirlerin TL bazında düşme yaşaması oluşuyor. Bildiğim kadarıyla Trabzonspor’un anlaşması yok. Beşiktaş’ın bu sezon bitecek olan bir sözleşmesi var ve uygun hareket ediyorlar. Galatasaray ceza aldı ve yeni bir sözleşme yapacak. Bizim sözleşmemiz 4 yıllık, Beşiktaş’ın 3 ve Galatasaray’ın sözleşmesi 2 yıllıktı ancak dediğim gibi default (Yükümlülüğünü yerine getirememe) oldu” ifadelerini kullandı.

“Wanamaker’ı alabiliriz”

Gregory van der Wiel’in FİFA’ya başvurduğunu söyleyen Mosturoğlu, “Kendisine 2 ceza verdik ve toplam 410 bin Euro civarı cezası var. Bunun iptali için FIFA’ya başvurdu. Hazırlıklarına geç başladığı için testlerini yapamamıştık ama tasarruf Aykut Hoca’nın. Burada ekonomik konu dışında takımdaki durumuna bakmak lazım” dedi. Basketbolun transferleriyle ilgili de konuşan Mosturoğlu, “Obradovic’le yemek yedik ve Wanamaker’ın bir alternatif olduğunu, olmazsa olmaz değil ama olursa süper olur dediği bir isim. Beklediği bir kontrat var ve bu kontratı alamazsa, Wanamaker’ı alabiliriz” dedi.