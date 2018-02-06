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Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman PFDK'da

Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım ve Teknik Direktör Aykut Kocaman PFDK'ya sevk edildi.

Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman PFDKda

06 Şubat 2018 14:57

Sarı-lacivertli takımda hakemlere gösterilen tepkiler nedeniyle Başkan Aziz Yıldırım ve Teknik Direktör Aykut Kocaman, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Konuyla ilgili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "3 Şubat Cumartesi günü sahamızda oynadığımız Gençlerbirliği maçımızın ardından, Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman’ın maç bitiminde hakem Mete Kalkavan’a yönelik 'Kendini dürüst zannediyorsun, adil zannediyorsun dürüst de değilsin, adil de değilsin' dediği iddiasıyla tedbirli olarak, 4 Şubat 2018 Pazar günü resmi sitemizden yaptığımız 'Sorun Türk Futbolu’nun Dizayn Edilmesi Sorunudur' başlıklı yazımız nedeniyle, Kulübümüz ve Başkanımız Aziz Yıldırım’ın tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildiği, TFF Hukuk Müşavirliği tarafından tarafımıza gönderilen yazı ile öğrenilmiştir" ifadelerine yer verildi. 

 

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