Aziz Yıldırım: 'Zeytin Dalı Harekatı'na canı gönülden destek veriyoruz'

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Hatay Fenerbahçeliler Derneği’nin düzenlediği akşam yemeğinde dernek üyeleriyle bir araya geldi. Harbiye Boğaziçi Restaurantta gerçekleşen yemekte konuşan Başkan Yıldırım, kendilerinin 2016 yılında dikilmiş olan engelliler için yapılmış bir anaokulunun açılmış ama devam eden öğretimini görmek için arkadaşlarıyla beraber geldiğini söyledi. Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de gerçekleştirmiş oldukları Zeytin Dalı Harekatına canı gönülden destek verdiklerini vurguladı.

Yıldırım, Hatay’ın yapılan harekattan dolayı sürekli göz önünde olduğunu kaydederek, “Hatay tabi bir aydan beri yapılan harekattan dolayı hep gündemde. Uzaktan baktığın zaman buraların tehlikeli olduğunu söylüyorlar. Veya öyle gözüküyor. Ama biz bugün buraya geldik. Hiçbir şey olmadığını normal İstanbul’daki, Ankara’daki gibi hayatın devam ettiğini gördük ve ben bugün tekrar tekrar televizyonlarımızda söyledik. Ama yapılan bu harekattan dolayı Türk Silahlı Kuvvetlerini canı gönülden hem destek hem de orada şehit olan Mehmetçiklere onların mekanlarını cennet olmasını, gazi olan askerlerin de bilahare sağlıklarına kavuşmasını, tüm ailelerine de sabır diliyorum. İnşallah devletimizin istediği doğrultuda bu harekat sonuçlanır diyorum” kelimelerini kullandı.

"Bu engelli okul daha başka bir tat veriyor insanlara"

Yıldırım, yapımı biterek faaliyete giren engelli okulunun insanlara daha başka bir tat verdiğini vurguladı.

Yıldırım, bundan sonraki yapılacak okul projelerinde manevi desteğin yanı sıra maddi destekte de bulunacağını belirterek, “10 kişi geldik İstanbul’dan ve Ali Ezersoy’un yapmış olduğu bu eseri gördük gözlerimizle. Orada kısa süre önce öğretime başlamış olan engelli çocuklarımızdaki gelişmeleri gördük. Ve bu da bizi mutlu etti. Buradan Ali Ezersoy’a, sayın başkanıma ve onun yönetiminde çalışan arkadaşlarına huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Daha önce sayın başkan ve arkadaşları bir ilkokul yapmışlardı ve okulun açılışına yine gelmiştim ben. Ama bu engelli okul daha başka bir tat veriyor insanlara. İnşallah bugün sayın valimizin, biraz önce belediye başkanımızın söylediği gibi yeni okulları bizim dernek başkanı ve arkadaşları yaparlar. Bundan öncekilerde ben maddi hiçbir katkıda bulunmadım hep manevi katkıda bulundum. Ama bundan sonrakinde de benden arzu ettikleri kadar maddi katkı yapacağımı da buradan söylemek istiyorum” dedi.

Yıldırım'a teşekkür

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş ise Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’a Hatay’a geldiği için teşekkür ederek, “Engelli kardeşlerimizin engelinin kalkması için de hem siz hem yönetim kurulu üyelerimiz çok gayret ettiler. Güzel bir okul oldu inşallah hep birlikte onun açılışını yapacağız. Hem eğitime katkı sağlıyorsunuz, sayın başkanımızın da Hatayspor’umuza katkıları var. Biz Hatay olarak başkanımızı ve yönetim kurulumuzu seviyoruz ve takdir ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Aziz Yıldırım, temsilci üyelere rozet taktı ve anaokulunun yapılmasına katkı sağlayan hayırseverlere plaket verdi.

Satuk Buğra Güney - Adem Karagöz