Aziz Yıldırım Zonguldak’ta taraftarlar derneğinin gecesine katıldı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, ilk olarak Kozlu ilçesi Cengiz Topel İlkokulu'nda pota açılışında bulundu. Öğrencilerle bir araya gelen Yıldırım, hatıra fotoğrafı çektirdi. Yıldırım, daha sonra Zonguldak'ta bir restoranda Fenerbahçe Taraftar Derneği tarafından düzenlenen "Hedef 1 Milyon Üye" gecesinde yer aldı.

Gecede, Zonguldak Vali Yardımcısı Hüseyin Ergi, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir ve Zonguldakspor Kulübü Başkanı Süleyman Caner'in forma hediye ettiği Aziz Yıldırım'a, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci de madenci heykeli ve baret takdim etti.

Barış Doğan - Vedat Kılıç - Sertaç Özdemir

