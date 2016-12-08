PFDK karaları bugün yapılan toplantının ardından açıklandı. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde tribünde yer alan TFF yetkililerine tepki gösteren Aziz Yıldırım'a ceza çıkmadı. Öte yandan derbi maçtaki çeşitli nedenlerle Fenerbahçe'ye toplamda 200 bin TL para cezası verildi.

PFDK kararları şu şekilde:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 08.12.2016 tarih ve 35 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 03.12.2016 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİGROS KALE ARKASI ÜST TRİBÜN A,B.C,D,E,F, MİGROS KALE ARKASI ALT TRİBÜN I,J,K,L,M,N, OKUL AÇIK KALE ARKASI ÜST TRİBÜN A,B,C,D,E,F,G,H, OKUL AÇIK KALE ARKASI ALT TRİBÜN I,J,K,L,M,N,O,P, FENERİUM ALT TRİBÜN A,B,C,D,E,F,G,H, FENERIUM ÜST A,B,C,D,F,G,H,I, MARATON ÜST TRİBÜN A,B,C,D,E,F,G,H,I, MARATON ALT A,B,D,E,F,G,H,I bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı takdiren 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, yayıncı kuruluşun müsabakadan önce soyunma odasından görüntü almasının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, tribünde spor ahlakına aykırı pankart bulundurulmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. başkanı Aziz Yıldırım hakkında, TFF mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurlarının oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, (oyçokluğu)

2- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 03.12.2016 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN F,G,H,N,O,P bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübünün, 04.12.2016 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR - ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI E BLOK VE MARATON B BLOKA giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- ATİKER KONYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN A VE B bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- GAZİANTEPSPOR Kulübünün, 04.12.2016 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR - AKHİSAR BLD. GENÇLİK SPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada GAZİANTEPSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON B,C bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- Saha Komiseri MEHMET ÖZKAN hakkında, 04.12.2016 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR - AKHİSAR BLD. GENÇLİK SPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, akredite edilmediği alanda bulunması suretiyle talimatlara aykırı hareketi ve görevi kötüye kullanması nedeniyle sevk yapılmış ise isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

7- KASIMPAŞA A.Ş'nin, 05.12.2016 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI TRİBÜN C BLOK VE KAPALI KALE ARKASI E bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada KASIMPAŞA A.Ş'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- KAYSERİSPOR Kulübünün, 05.12.2016 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR - TRABZONSSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ALT TRİBÜN A,B,C,D,E,ve KUZEY ALT C,D,E bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

9- BANDIRMASPOR Kulübü sporcusu KIVANÇ KARAKAŞ'ın, 03.12.2016 tarihinde oynanan BANDIRMASPOR - ADANA DEMİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi ve ihraç sonrası hakareti nedeniyle takdiren 6 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada BANDIRMASPOR Kulübü teknik sorumlusu FEYYAZ UÇAR'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- ELAZIĞSPOR Kulübünün, 04.12.2016 tarihinde oynanan ELAZIĞSPOR - DENİZLİSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON A,B,C,D bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada ELAZIĞSPOR Kulübünün, taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada ELAZIĞSPOR Kulübü başkanı SEDAT KARATAŞ'ın, TFF'ye yönelik sportmenliğe aykırı hareketi, TFF'ye yönelik hakaretleri ve MHK Başkanına yönelik hakaretleri nedeniyle takdiren 111 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 65.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada ELAZIĞSPOR Kulübü idarecisi ZAFER YETİŞ'in, müsabaka görevlisine yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 17.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada ELAZIĞSPOR Kulübü görevlisi ERAY DEĞER'in, statüye aykırı şekilde yeşil zeminde yer almalarından dolayı talimatlara aykırılık hareketi ve müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 36 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada ELAZIĞSPOR Kulübü görevlisi YAVUZ ELMA'nın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 02.12.2016 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR - MERSİN İDMAN YURDU TFF 1. Lig müsabakasında, misafir takım seyircilerine aynı seyir kalitesindeki ev sahibi tribünlerine göre fazla fiyatta bilet satılmasından dolayı takdiren 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- MERSİN İDMAN YURDU Kulübünün, 02.12.2016 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR - MERSİN İDMAN YURDU TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,