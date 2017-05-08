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Aziz Yıldırım'a şok! Yöneticilik kariyerini riske attı

Aziz Yıldırım, Işık Eyigüngör'ü tokatladı, 6222 sayılı kanuna göre yöneticilik kariyerini riske attı.

Aziz Yıldırıma şok! Yöneticilik kariyerini riske attı

08 Mayıs 2017 09:15

F.Bahçe’nin başkanı, protokolde yer ayırmadığı, oyuncularına transfer teklifi yaptığı, tribüne Beşiktaş taraftarını aldığı gerekçesiyle Yakın Doğu Üniversitesi başkanına saldırdı. Yıldırım yaşanan olaylardan dolayı ceza alıp, güvenlik tedbiri olarak seyirden yasaklama kararı çıkarsa, yasak süresince sarı-lacivertli kulüpte yönetici olamayacak.

Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe takımları arasında oynanan Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi ilk maçı öncesi protokol tribünü karıştı. Başkan Aziz Yıldırım, Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör’ü tokatladı, yöneticilik kariyerini riske attı.

Daha önce Fenerbahçe Kulübü’nde kadın basketbolundan sorumlu yönetici olarak görev yapan Işık Eyigüngör ile Aziz Yıldırım arasında görüş ayrılıkları yaşanmış ve bu birliktelik sona ermişti. Daha sonra Eyigüngör, Basketbolu Geliştirenler Derneği’ni kurarak, önce İstanbul Üniversitesi ile ardından da Yakın Doğu Üniversitesi ile birleşti. YDÜ’nün sezon başında Fenerbahçe’den iki transfer yapması, gerginliği artırdı.

Mustafa Anıklı - Milliyet

Etiketler: Aziz Yıldırım, fenerbahçe


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