Aziz Yıldırım'a tokat soruşturmasında 1 yıla kadar hapis istemi

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör’e tokat attığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Aziz Yıldırım ve Işık Eyigüngör şüpheli olarak yer aldı. İddianamede, Yıldırım hakkında, "Kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istenirken, Eyigüngör'ün hakkında ise "kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 1 aydan 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ayrıca iddianamede şüpheliler hakkında, 6222 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 18. maddesi uyarınca seyirden yasaklanma tedbirinin uygulanması istendi.

Olayın geçmişi

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında oynanan kadın basketbol maçı sırasında, Işık Eyigüngör'e tokat atmasının ardından Eyigüngör darp raporu almış ve savcılığa giderek şikayetçi olmuştu.

Bunun üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Aziz Yıldırım hakkında “Kasten yaralama” ve 6222 sayılı yasanın" spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi" ve "seyirden yasaklanma" maddelerine muhalefetten soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Aziz Yıldırım, Işık Eyigüngör'ün de kendisine vurmaya çalıştığını öne sürerek Eyigüngör'den şikayetçi olmuştu.

Gamze Erdemir

