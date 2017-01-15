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Aziz Yıldırım'dan Adanaspor maçı sonrası flaş açıklamalar!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 2-2 biten Adanaspor maçının ardından hakemlere tepki gösterdi. Yıldırım, "Şu anda da Türk futbolunda hakem terörü var. Ben buradan Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, sporla ilgili olan herkese sesleniyorum. Bu işin temizlenmesi lazım.” dedi.

Aziz Yıldırımdan Adanaspor maçı sonrası flaş açıklamalar!

15 Ocak 2017 22:36

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 2-2 berabere kaldıkları Adanaspor karşılaşmasının ardından hakemlere yüklendi. Maçın hakeminin bugün karşılaşmanın kontrolünü kaybettiğini belirten Yıldırım, “Maçın hakemi 17. dakikada penaltıyı görmüyor. Senin işin görmek. Bugün kontrolü kaybetti. Konuşmayalım diyoruz ama artık konuşacağım. Ne zaman konuşsak ceza yiyoruz. Versinler bana ceza. Tribünde izlemem. Türk futbolunun temizlenmesi gerekiyor. Birlik beraberlik olması gereken günler geçiriyoruz. Ülkemizin üzerinde oyunlar oynanıyor. Ancak şu anda da Türk futbolunda hakem terörü var. Ben buradan Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, sporla ilgili olan herkese sesleniyorum. Bu işin temizlenmesi lazım.” İfadelerini kullandı.

“Takım çok kötü oynadı”
Bugün takım olarak Adanaspor karşısında çok kötü oynadıklarını da söyleyen Aziz Yıldırım, “Bugün soğukta gelen taraftarlar, tribünde desteğini veriyor, takım oyun oynamıyor. Futbolcular kendilerine çeki düzen vermeli. Bizim futbolcular, Anadolu kulübünden büyük takıma geldiği zaman kendilerini çıtanın üzerine çıkmış olarak görüyor. Kendilerine “Oğlum bak, iyi oyna Avrupa’ya git” diyoruz, “Ben zaten iyi oynuyorum” diyor. Bugün gördük sahadaki yerli oyuncuları. Milli takım 30 futbolcu içinden kadro kurmaya çalışıyor. Böyle gitmez. Biz 10 sene sonra bile başarılı olursak tesadüf olur. Almanya, Belçika, Macaristan; 2000-2005 yılları arasında çok mu iyiydi. Ama yaptılar yatırımlarını, şimdi 150-200 futbolcu içinden milli takım kuruyorlar. Ben bunları söyleyince kötü oluyorum. Kulüpler Birliği’yle de işim yok. Kendi toplantılarına katılım göstermemizi istiyorlar, bizden birisi gidiyor. Ama benim işim olmaz. Ben hapse girdim, hangi biri gelmiş cezaevine beni ziyarete” dedi.

“2 milyon Euro önerdik”
Mehmet Ekici konusuna da değinen Aziz Yıldırım, “Bu futbolcuyla görüşen kulüpler vardı. “Eğer Fenerbahçe isterse görüşelim” dediler, biz de görüştük. Aatif ve Fernandao’yu istediler bizden. Biz de Fernandao’yu veremeyeceğimizi söyledik. Aatif ve 500 bin Euro önerdik. Ama Aatıf gitmedi. Son olarak dün 2 milyon Euro önerdik kabul etmediler. Trabzon’un oyuncusuna karışamayız. Sezon sonunda konuşulur. Çocuk tercihinin Fenerbahçe olduğunu söylüyor. Kulüplerin menfaati doğrultusunda hareket ediliyor.Birçok kulüpten birçok futbolcu gelmek istiyor. Hepsini divanda açıklayacağım” dedi.

Bozhan Memiş - Doğan Gündoğdu - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

Etiketler: Aziz Yıldırım, fenerbahçe


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