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Aziz Yıldırım'dan çocuk istismarıyla mücadeleye destek

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, son yıllarda artan çocuk istismarı vakalarına dikkat çekmek için UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği işbirliği ile gerçekleşen "Önce Çocuk" sergisine Metris Cezaevi yıllarında mektup yazdığı kalemi bağışladı.

Aziz Yıldırımdan çocuk istismarıyla mücadeleye destek

27 Nisan 2018 09:59
Aziz Yıldırım'dan çocuk istismarıyla mücadeleye destek - Tıkla İzle

Ataşehir'deki Watergarden İstanbul ve UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği işbirliğiyle, istismara maruz kalan çocukların rehabilitasyonu ve istismarı önlemek için iyilik hareketi başlatıldı. "Önce Çocuk" isimli sergiye sanat ve spor dünyasının yıldız isimleri kendileri için büyük manevi değeri olan eşyalarını bağışlayarak destek oldu.

Ataşehir Watergarden'de açılan sergide, bağışlanan eşyalar sergilendi. İş, sanat, spor ve cemiyet hayatından ünlü simaların katıldığı açılışta bağışlanan eşyalara da ilgi büyüktü. Sergide Fenerbahçe Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım’ın Metris Cezaevi'nde mektup yazdığı kalem de yer aldı. Serginin açılışına Başkan Aziz Yıldırım da katıldı. Kalemini çocuklara bağışlayan Yıldırım’a plaket takdim edildi.


Sergi ile ilgili konuşan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Özkan, "Türkiye’de 10 binleri geçtik. Çocuklar için birlikte mücadele ediyoruz. Bugün de bu mücadelede bir ses olmak amacıyla 'Önce Çocuk' sergisi açıldı. Ünlüler buraya eşyalarını bağışladı. Dediler ki çocuklar vatandır. Biz vatanımıza sahip çıkacağız. Aziz Yıldırım da geldi. Diğer kulüpleri de biz bu kampanyaya dahil edelim. Birlik beraberlik içinde çocukları koruyalım. Onların güzel yarınlar kurmasını sağlayalım. Güzel bir çalışmaydı" dedi. 

 

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