Devre arası transfer döneminde adeta gündem olan Trabzonsporlu futbolcu Mehmet Ekici, Fenerbahçe'ye gitmek istediğini belirtmiş ancak yönetimin istediği Beşiktaş'a gitmediği için kadro dışı bırakılmıştı. Trabzonspor'un isteğini yerine getirmeyen Ekici, Fenerbahçe'ye de transfer olamamıştı.

Sezon sonunda serbest kalacak olan Mehmet Ekici'nin, büyük bir aksilik yaşanmaz ise Fenerbahçe'nin yolunu tutacağına kesin gözüyle bakılırken, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ise yaşanan süreçte sarı-lacivertli kulüpten yana tavrını koyan ve dik duruş gösterdiği için Ekici'ye, istediği rakamı vereceği ve İstanbul'da bir ev hediye edeceği iddia edildi.

Uzun bir süredir takımdan ayrı olarak Trabzonspor Kadir Özcan Tesislerinde, bordo-mavili kulübün görevlendirdiği hoca yönetiminde çalışmalarını yürüten gurbetçi oyuncunun çalışmalarını aksatmadığı fizik ve kondisyon açısında iyi seviyede olduğu belirtildi.

Gökmen Şahin

