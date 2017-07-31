Aziz Yıldırım'ın motosikletçi ile tartışması sosyal medyayı salladı

İhlas Haber Ajansı'nın Aziz Yıldırım haberi gündeme bomba gibi düştü. Yıldırım, görüntülerde motosikletçi ile tartışmış ve korumalarının da dahil olmasıyla kısa bir gerginlik yaşanmıştı.

Üsküdar Kuşbakışı Caddesi üzerinde motosikletiyle seyir halinde giden Engin Ergan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın aniden sinyal vermeden önüne kırmasıyla panik yaşadı. Yıldırım'ın kullandığı araca yaklaşan Ergan, Aziz Yıldırım'a sinyal vermesi gerektiğini söyledi. Ergan'ın tepki gösterdiği Yıldırım ilk önce, aracının camını açarak küfür etmeye başladı. Aziz Yıldırım ardından kullandığı otomobilini motosikletlinin üzerine kırarak aracını durdurdu. Yıldırım daha sonra Ergan'a " Sinyalinin A.... Ne sinyali lan. Arabalar önümde görmüyorsun. Arabalar önüme giriyor sen sinyalden bahsediyorsun" dedi. Bu sırada arkadaki bir otomobilden inen Aziz Yıldırım'ın korumaları devreye girdi. Korumalar Ergan'a sert bir şekilde bağırarak, " Biz gideceğiz ondan sonra çıkacaksın buradan " dediler. Ardından Aziz Yıldırım aracıyla yoluna devam etti.

Bu şok tartışma bugün Aziz Yıldırım'ı yine gündemin ana maddesi haline getirdi.

İŞTE TWİTTER'DAKİ O YORUMLAR;

Selman Öztürk‏: Hem trafik magandalığı yapıp kuralları ihlal et, hem de korumalarınla tehditler savur. Şaşırt bizi Aziz Yıldırım!

baylacivert‏: Aziz Yıldırım'a sinyal vermedi diye şov yapan arkadaşın trafiğe açık alanda yaptığı hız 184 km...

Nazgul_tr‏: Fatih Terim mekan basar / Arda Turan uçakta gazeteciye saldırır / Aziz Yıldırım motorcuya mafyalık taslar / Kötüsü türk futbolu bunların elinde !

Cimbomist‏: Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım'ın trafikte yaşadığı tartışma. Bunu konuş(a)mayan medyada satılıktır!

Neslihan: Türk futbolunun başarı tablosu❗ Gazeteci döven Arda, Mekan basan Fatih Terim, Trafik magandası Aziz Yıldırım❗

soWebo: Artist motorcunun trafikte atarlandığı arabadan Aziz Yıldırım inince.

TOTA: Aziz Yıldırım olayında motorcu kayıt almış gidip şikayetçi olsaydı. Artistik için peşine takılıyor. Sinyal değil stop lambası o ayrıca.

Rıdvan Turşak‏: Aziz Yıldırım yine tt listesine girecek bir şey ile karşımızda bravo...

MET: Aziz yıldırım trafikte terör estirdi tehdit ve küfürler

Eray Demirhan‏: Birader koskoca İstanbul'da trafikte Aziz Yıldırım ile karşılaşıp sinyal soruyorsun, ofansif orta sahayı sorsana ulan..

Ruhan: Adam motora biniyor, Aziz Yıldırım ı takip ediyor, üstüne tahrik. Sonra tepki ile karşılaşıyor. Ve görüntüleri basına satıyor. Güzel reklam.

Eylem Denizci‏: Fb dostlar gönül koymayin ama Aziz Yıldırım fb gibi güzide bir kulübe yakişmiyor,zarar veriyor.Uslüba bakar misiniz

federico: Aziz Yıldırım' da fatih terim gibi istifa etmese bari, yaşı genç, daha göreceği çok şampiyonlukları olacak galatasaray' ın.