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Azmetti, okula gitmeden okuma yazmayı söktü, iki kitap yazdı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde ikamet eden doğuştan bedensel ve konuşma engelli Azad Özdemir (15), azmederek okula gitmeden hem okuma yazmayı söktü hem de biri şiir diğeri hikaye kitabı olmak üzere iki de kitap yazdı.

Azmetti, okula gitmeden okuma yazmayı söktü, iki kitap yazdı

03 Aralık 2016 09:12
Azmetti, okula gitmeden okuma yazmayı söktü, iki kitap yazdı - Tıkla İzle

Tatvan ilçesinin Pınarbaşı mahallesinde ikamet eden Özdemir ailesinin en büyük çocuğu olan Azad Özdemir’in azmi başarıyı da beraberinde getirdi. Doğuştan bedensel ve konuşma engelli olan Azad Özdemir, ailesinin özel ilgisi ve azmi sonucu okuma yazmayı öğrendi. Ardından biri şiir diğeri hikaye kitabı olmak üzere iki de kitap yazarak büyük bir azim ve başarı örneği gösterdi. Tüm engellerine rağmen hayatındaki engelleri bir bir hayatından çıkarmaya çalışan küçük Şair ve yazar Azad Özdemir’in azmi tüm engellilere örnek olacak cinsten. Dayısının yönlendirmesiyle küçük yaşta şair ve yazarlığa merak salan küçük Azad, aradan geçen iki yıllık süre zarfında içeriği tamamen kendisine ait olan bir şiir ve bir de hikaye kitabı yazdı. Bununla yetinmeyen küçük Azad’ın birçok şiiri de engellilerle ilgili birçok dergi ve yayında yerini aldı. Evde gününün büyük bölümü tekerlekli sandalye üzerinde bilgisayar başında geçiren küçük Azad, büyük azmi ile kendisi gibi engelli olan arkadaşlarına adeta örnek oluyor. Ailesinin de desteğini arkasına alarak küçük yaşta büyük işlere imza atan Azad Özdemir’in en büyük hayali bir gün çok ünlü bir şair ve yazar olmak.

“Azad ileride iyi şair ve yazar olacak"
Oğlu Azad’ın göstermiş olduğunu azimle devam etmesi durumunda ileride çok iyi bir şair ve yazar olacağına inandığını belirten Baba Mahsun Özdemir, Azad’ın en büyük hayalinin şar ve yazar olmak olduğunu söyledi.
Oğlu Azad’ın doğuştan CP (Serebral Palsi) Hastası olduğunu bu yüzden konuşamadığını, yürüyemediğini sadece ellerini kısmen kullanabilen engelli bir çocuk olduğunu ifade eden Baba Özdemir, “İstanbul’dan Tatvan’a taşındıktan sonra Azad’ın büyüdükçe bilgisayara karşı bir merakı oldu. Bununla birlikte harfleri öğrenerek bilgisayarda kendi kendine yazmaya başladı. Azad’ın küçüklüğünden beri bir yazarlık, şairlik merakı var. Kitap yazıyor, daha doğrusu yazmaya başladı. Kitap nerdeyse baskıya hazır, ikinci hitabına başladık. Bizde evde günlük elimizden geldiğince ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Azad’ın şuan hazır olan hikaye kitabının adı, bir kadının hayatı” ve adından anlaşılacağı üzere bir kadının hayatını konu alıyor. Azad gününün büyük bölümünü yazarak geçiriyor. Belli günlerde de rehabilitasyon merkezine giderek fiziksel ve bedensel destek alıyor. Evde bizde yardımcı oluyoruz. Küçüklüğünden bu yana sürekli ben yazar olacağım deyip duruyordu zaten. Gerçekten de şair ve yazar oldu. Gerçekten de çok güzel yazı ve şiirler yazıyor. Yazmış olduğu bazı yazı ve şiirler de bazı dergilerde yayınladı. İnşallah bu başarıları devam edecek ve oğlumuz büyüyünce iyi bir şair ve yazar olacak.” diye konuştu.

Oğluyla gurur duyduğunu ifade eden Anne Mürşide Özdemir ise, Azad’ın bakımının her geçen gün zorlaştığına vurgu yaparak, “Oğlum 15 yaşında simdi. Büyüdükçe bakımI zorlaşıyor. Ama buna rağmen biz yine büyük bir özveri ile elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Özellikle en çok zorlandığımız nokta SGK’nın tedaviyi belli bir dönem karşılaması. Yılda sadece 3 ay SGK tedaviyi karşılıyor, Azad geriye kalan 9 ay tedavisiz kalıyor. Fizik tedavi gören bütün hastalar için bu durum böyle ve ciddi bir mağduriyet söz konusu. Bu konuyla ilgili yeni bir düzenleme yapılırsa inşallah başta Azad ve diğer engelli tüm insanların mağduriyetinin önüne geçilmiş olacak.” Şeklinde konuştu.

HAKAN OKAY 

Etiketler: Azad Özdemir, bitlis tatvan, Mahsun Özdemir


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