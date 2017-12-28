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Azmin böylesi

Muğla’nın Dalaman ilçesinde emekli imam 75 yaşındaki Süleyman Yıldız, çocukluğunda ve gençliğinde yapamadığı tahsilini yaşlılığında gerçekleştiriyor. İlkokulu mezunu iken ortaokul ve liseyi dışarıdan bitiren Yıldız, okuma sevgisini daha da ileri taşıyarak 2000 yılında 2 yıllık Sosyal bilimler Lisans eğitimi alarak mezun oldu. 2 yıllık Üniversite eğitimini yeterli görmeyen Süleyman Yıldız, 2102 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji bölümüne yazıldı ve halen eğit

Azmin böylesi

28 Aralık 2017 12:54

Muğla’da Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tarafından başarılı öğrencilere yönelik düzenlenen ‘Başarı Belgesi’ törenine katılan 75 yaşındaki Süleyman Yıldız, akademik personel ve katılımcıların gözdesi oldu. İlkokul mezunu iken Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çalışmaya başlayan Süleyman Yıldız, “Ortaokulu 1973’de bitirdim. Onun akabinde Muğla İmam Hatip Lisesi’ne başvurdum. Dışarıdan bitirmeydi o zamanki deyimi. 1982’de İmam Hatip Lisesi diploması aldım. İmam Hatiplik görevimi Diyanet İşleri Başkanlığında devam ettim.2001 yılında emekli oldum. 2000 yılında da Sosyal Bilimler 2 yıllık ön lisansı bitirdim. 2012 yılında da Sosyoloji Bilimleri’ne başvurdum. Şu anda Sosyoloji üzerine devam ediyorum. Az bir derslerim kaldı” dedi.
Bundan sonra yeni bir üniversite için düşünceleri sorulan 75 yaşındaki Süleyman Yıldız, “Onu artık zaman gösterecek. Sağlığıma da bağlı. Yani hayatın durumuna göre şekilleneceğini zannediyorum” dedi.

Süleyman Yıldız’ın eşi Emine Yıldız, “Sürekli çalışıyor, bir işle meşgul olmak istemiyor, gezmeyi istemiyor. Sürekli dersle meşgul olmak istiyor. Bugünlerde zeytin olduğu için bu aralar ara vermek zorunda kaldı. Bir oğlum var bilgisayar mühendisi, kızım var öğretmen. Kendim kuru cahilim. İlkokul bile yok. Okumayı çok seven bir kişiyim. Arkasında durmak istiyorum. Emekli oldunuz yeter gari dedim, okuma dedim ben buna. Ömrü okumayla bitti. Evlendi evleneli İlkokul mezunuydu, hepsini dıştan bitirdi. Ben engel oldum. Şimdiye bu daha erken bitirecekti okulu. Çocuklarına karşı daha fazla okuyacağım diyor” dedi.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Hakan Kağnıcıoğlu, “Süleyman Bey ile biz gurur duyduk. Böyle Süleyman Bey gibi bizim öğrencilerimiz var. Bunlar gerçekten bizim motivasyonumuzu arttırıyor. Ve doğru işi yaptığımızı kanıtlaması açısından önemli oluyor. Bizim amacımız her kesimden, her yaştan insanı eğitime sunabilmek. Bunda da Süleyman Bey bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Şu an tüylerim diken diken oldu. Süleyman Bey bir şekilde Sosyoloji bölümünü okuyor, 75 yaşında ve halen okuyacağım diyor. Bu da doğru işleri yaptığımızın bir göstergesi açısından Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim sistemi olarak bizim açımızdan çok önemli ve bizi gururlandırdı” dedi. 

Bekir Tosun
 

Etiketler: muğla

 

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