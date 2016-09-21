Taraftar grubundan yapılan açıklamada, 3 sezondur Diyarbakırspor’u yaşatmak adına Diyarbekirspor’a destek verildiği belirtilerek, “Efsane Diyarbakırspor’umuzun Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) düştüğü sene biz parklarda bu yola baş koymuş arkadaşlarımızla birlikte yapacağımız deplasmanların hayalini kuruyorduk. Sezona amatörde başlayacağımız ve efsane Diyarbakırspor’u amatörde devam ettireceğimizi kararlaştırmıştık. O dönem sosyal medya ve spor kamuoyunda birleşme tartışmaları başladı. Halktan gelen birleşme taleplerine biz de kayıtsız değildik. Diyarbakırspor’la birleşme talebi iletildi. Bu talep spor kamuoyu tarafından bizzat kulüp başkanına yönlendirildi. Ama karşılık bulmadı. Aldığımız kararla bundan sonraki süreçte Diyarbekirspor’a destek vermeyeceğiz” dedi.