B12 eksikliğine dikkat

Son yıllarda B12 eksikliği yaşlılardan çok gençlerde de görülmeye başlandı. Unutkanlığa, halsizliğe, psikolojik sorunlar gibi vücudu bir yönden olumsuz etkilen B12 eksikliği takviye yapılmadığı durumlarda ciddi sorunlar teşkil edebiliyor. Özellikle yaşlılardan B12 eksikliği erken bunama ile sonuçlanabiliyor. B12 vitamini hakkında bilgi veren Doktor Melek Ertan, B12 vitamini en çok et ve et ürünlerinde bulunduğunu söyledi.

Ayrıca yumurta akı, süt, peynirin B12 vitamin içeriği bakımında zengin besinlerden olduğunu ifade eden Ertan, “Meyve ve sebzelerde bulunmaz. Tam vejetaryen beslenenlerde B12 vitamin eksikliği sık görülür. Erişkinlerin günlük B12 vitamin gereksinimi 2 mikrogramdır. B12 vitamini hücre çekirdeğinin olgunlaşmasını sağlar. Özellikle kan hücrelerinin olgunlaşmasını doğrudan etkiler. Ayrıca sinir hücrelerinin fonksiyonları için gereklidir. Emilimi mide asidi ile olur. 65 yaşından sonra mide asidi azaldığından B12 vitamini eksikliği sık görülür. Bu nedenle 60 yaşından sonra herkese B12 vitamini takviyesi önerilir ve bu takviye için B12 vitamin enjeksiyonları daha etkilidir” dedi.

“Unutkanlık, psikolojinin bozulması, halsizliğe yol açar”

B12 eksikliğinde oluşabilecek olumsuz durumlar hakkında da konuşan Ertan, konuyla ilgili şunları söyledi:

“B12 vitamini eksikliği en sık anemiye ve buna bağlı olarak halsizlik ve yorgunluğa yol açar. Ağrılı, kızarmış ve şiş bir dil B12 vitamini eksikliği anemilerinde tipik bir görünümdür. Ağız içinde aft adı verilen ağrılı lezyonlar gelişir. Kollarda ve bacaklarda uyuşma, karıncalanma ve hissizlik duygularına yol açar. Dengesizlik, sık dile getirilen bir yakınmadır. Dengesizlik, çok kişi tarafından sallanma duygusu olarak ifade edilir. Birlikte kulak çınlaması da olabilir. İlerlemiş olgularda idrar kontrolü güçleşir, idrar kaçırmaya yol açar. Cinsel performans kaybı, adet düzensizlikleri B12 vitamin eksikliğinin yol açtığı diğer sorunlardır. B12 vitamin eksikliği bunamaya da yol açabilir. Zihinsel performans azalır. Entelektüel beceriler giderek zayıflar. Okumak istemez, okusa da okuduğunu anlamadığını, anlatılanlara ise konsantre olamadığını söyler. Unutkanlık, eğer önü alınmazsa uzun vadede bunamayla sonlanır. Psikolojik sorunlara da neden olabilir. Depresyon, B12 vitamin eksikliğinde sık görülen bir duygu durum bozukluğudur. Çok kez içe kapanık ve karamsar bir ruh haline yol açar. Eksikliğin tedavisi için B12 vitamini kullanılır. Hafif eksikliğinde ağız yoluyla günde birkaç tablet B12 vitamini yeterlidir. Ağır eksikliğinde ise enjeksiyon formları tercih edilir.”

“Dengeli beslenmek önemli”

Dengeli beslenmenin önemine vurgu yapan Nöroloji Uzmanı Melek Ertan, “Sebze ve meyve tüketimin yanı sıra et tüketimine de önem verin. Özellikle vejetaryenler, ek olarak B12 vitamini kullanmalıdırlar. Uzun süre kullanılan antiasit mide ilaçları B12 eksikliğine yol açabilirler, bu nedenle zaman zaman B12 vitamin düzeyleri kontrol edilmelidir” diye konuştu.