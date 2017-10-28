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Baba Bush tarafından tacize uğrayan kadın sayısı 3’e yükseldi

ABD’de yazar Christina Baker Kline, Eski ABD Başkanı George H.W. Bush’un kendisini taciz ettiğini açıkladı.

Baba Bush tarafından tacize uğrayan kadın sayısı 3e yükseldi

28 Ekim 2017 09:46

ABD’de Baba Bush tarafından tacize uğradığını iddia eden yazar Christina Baker Kline, 2014 yılında fotoğraf çektirme esnasında Baba Bush için ”Baldırımı sıkarak bana tacizde bulundu" dedi. Baba Bush tarafından tacize uğrayan 3’üncü kadın olan Baker, resim çektirirken parmaklarıyla baldırını sıkarak kendisine tacizde bulunduğunu açıkladı.
Ünlü dizi oyuncusu Heather Lind, 4 yıl önce bir televizyon programı için ABD Eski Başkanı George H. W. Bush ile fotoğraf çektiren Lind, tacize uğradığını iddia etmişti. 34 yaşındaki Lind’in açıklamalarının ardından Jordana Grolnick adlı başka bir aktörde, Eski Başkan Bush'un 2016'da kendisine tacizde bulunduğunu açıklamıştı.
Medyada çıkan haberler üzerine açıklama yapan ABD eski Başkanı Bush, yaşananlar için özür dileyerek şaka yapmaya çalıştığını, amacının Lind’i rencide etmek olmadığını açıklamıştı.

Hasan Çelik 

 

Etiketler: George H. W. Bush

 

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