Baba Bush'un taciz ettiği kadın sayısı 6'ya yükseldi

Eski CIA çalışanının kızı 30 yaşındaki Rosyln Corrigan, Eski ABD Başkanı George H.W. Bush ile annesiyle birlikte fotoğraf çekilirken kalçasını sıktığını ve o anda çok korktuğunu söyledi. Baba Bush ile resim çektirdiği zaman 16 yaşında olduğunu açıklayan Corrigan, “Bush, benzer şartlarda diğer kadınlara yaptığı tacizi aynı şekilde bana yaptı” dedi. Corrigan, bir magazin dergisine yaptığı açıklamada, babasının çalıştığı Teksas eyaletinde CIA ofisinde 2003 yılında yapılan bir toplantıda baba Bush'la bir araya geldiklerini ve o zaman eski ABD Başkanı George H.W. Bush'un 79 yaşında olduğunu söyledi.

Hasan Çelik



