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Baba ile oğlu feci kaza ayırdı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde demir yolu inşaatında hafriyat taşıyan kamyon, toprağın kayması sonucu çukura yuvarlandı. Sürücü ters dönen kamyonun içerisinde sıkışarak feci şekilde hayatını kaybederken, yanında bulunan oğlu ise kazayı sıyrıklarla atlattı.

Baba ile oğlu feci kaza ayırdı

13 Ağustos 2017 21:04

Edinilen bilgiye göre, Pamukova ilçesi Yenice Mahallesi, İlçe Devlet Hastanesi yanında yapımı devam eden demiryolu inşaatına hafriyat için taş taşıyan 54 ZD 395 plakalı Selçuk Fırtına idaresindeki hafriyat kamyonu, toprağın kayması sonucu bir anda devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kamyonun içerisinde sıkışan sürücü Selçuk Fırtına’nın hayatını kaybettiği belirlenirken, kamyonda bulunan oğlu E.F. (4) ise kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Hafriyat kamyonun içerisinde sıkışarak hayatını kaybeden sürücü Selçuk Fırtına’nın cansız bedeni, olay yerine gelen savcının incelemesi ve talimatı sonrasında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pamukova Grup Amirliği Kaza Kırım ekiplerinin uğraşları sonrasında sıkıştığı yerden çıkartılarak Pamukova İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsisi sonrasında hayatını kaybeden sürücü Fırtına’nın yakınları tarafından hastaneden alınarak, köyü olan Geyve ilçesine bağlı Kızılkaya köyüne götürüldüğü öğrenildi.
Polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. 

Burak Can Tokyürek
 

Etiketler: Pamukova, sakarya


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