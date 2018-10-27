Baba, kapıyı kırarak ailesini kurtardı

İsmet Paşa Mahallesi Ordu Caddesi'nde bir binanın 3. katında henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan aile bireyleri kendi çabaları ve itfaiyenin müdahalesiyle evden çıkarıldı. Yangının çıktığı evde 3 kişinin bulunduğu söylenirken, dumandan etkilenen baba ve küçük kızına 112 acil sağlık ekiplerince müdahale edildi. Can kaybı yaşanmayan yangında büyük maddi hasar oluştu.

"Babası kapıyı kırarak girdi"

Yangının çıktığını ilk gören binanın karşısındaki inşaatta görevli bir işçi içerideki kız çocuğunu babasının kapıyı kırarak kurtardığını söyleyerek, "Burada çalışırken bir baktık camlardan duman çıkıyor. Sonra itfaiyeyi aradık. İtfaiye geldi. İçeride bir tane küçük kız çocuğu vardı. Onu kurtardılar. Yangını gördük, itfaiyeyi aradık. Onlar da geldi söndürdüler yangını. Küçük bir çocuk vardı. Babası kapıyı kırarak girdi içeri. Çocuğu aldı. Başka kimse yoktu içeride" dedi.

Evi yanan vatandaşın yeğeni olduğunu söyleyen bir görgü tanığı, "Duman çıktı yukarıda. Biz de yukarıya çıktık baktık içerisi alev dolmuş. İçeride birkaç kişi vardı akrabalardan, onları çıkardık. Evde dayımın eşi vardı. Kendi çocuğu vardı. Aşağıda da kiracısı vardı. Onları da çıkardık. Çok şükür can kaybı yok" diye konuştu.

Serdar Ünal