Olay,11 Ağustos 2016 tarihinde Baskil ilçesine bağlı Zemzem mezrasında meydana gelmişti. 30 yaşındaki Kenan K., 71 yaşındaki babası Halis K.’yi darp ederek öldürmüştü. Baba katili Kenan K., hakkında Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan kasten adam öldürme davasının karar duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Kenan K. ve sanık avukatı katıldı. Mahkeme heyeti, Adli Tıp İhtisas Kurulundan gelen rapora göre, sanığın cezai ehliyetinin bulunmadığını belirtti.

Bunun üzerine savcı mütalaasında sanık hakkında her ne kadar kasten adam öldürme suçundan TCK/82 maddesi gereğince ceza verilmesi istenmiş ise de gelen raporda cezai ehliyetinin bulunmadığından TCK 57. maddesi gereğince tedavi amaçlı olarak güvenlik tedbiri uygulanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olmadığı yönünde gelen rapor nedeniyle ceza verilemeyeceğini, bu yüzden Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılarak tedavisinin yapılmasına karar verildiğini belirtti.