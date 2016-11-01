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Baba katili şüpheli yakalandı

Eskişehir’de, babasını 16 yerinden bıçaklayarak öldüren ve olaydan sonra kaçan 20 yaşındaki şüpheli, saklandığı bir yakınının evinde yakalandı.

Baba katili şüpheli yakalandı

01 Kasım 2016 11:37

Çifteler ilçesine bağlı Abbashalimpaşa mahallesinde dün meydana gelen olayda, babası Yakup Gündoğan'ı (46) tarlada beraber çalışırken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bıçaklayıp öldüren 20 yaşındaki Muzaffer G., olayın ardından kamyonetle kaçmıştı. Başlatılan çalışma sonrasında ekipler, Çifteler-Eskişehir karayolunun 10’uncu kilometresinde şüphelinin kaçtığı kamyoneti kaza yapmış bir şekilde bulmuştu. Kayıplara karışan şüphelinin yakalanması için gece boyu takibini sürdüren jandarma ekipleri, Muzaffer G.'yi Mahmudiye ilçesine bağlı Mesudiye mahallesinde sabaha karşı saklandığı bir yakınının evinde yakaladı. Şüphelinin gözaltına alınarak soruşturmanın sürdüğü Çiftiler ilçesine götürüldüğü belirtildi. 

Aydın Sarıoğlu
ESKİŞEHİR

Etiketler: Baba katili şüpheli


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